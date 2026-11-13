Жінка з документами на роботі. Фото: Pexels

Українські підприємці повинні дотримуватися річного ліміту доходу, інакше загрожують суворі каральні санкції. З цієї точки зору ФОП без прибутку спокійніше живуть, бо не хвилюються, що до кінця року сума перевищить встановлену норму. Водночас існує кілька способів уникнути штрафу, якщо дохід наближається до критичного рівня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 291.4 Податкового кодексу України.

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Як ФОП уникнути штрафу через гроші

Для представників кожної групи спрощеної системи передбачили певні суми річного доходу, перевищення яких загрожує штрафом у розмірі 15% і примусовим переведенням на іншу групу єдиного податку. Проте можна уникнути фінансової санкції, якщо критична межа не була досягнута.

Завчасно помітивши наближення суми загального доходу до встановленого ліміту, потрібно обрати один із трьох варіантів вирішення проблеми:

самостійно перейти на вищу групу ЄП, яка передбачає більший ліміт;

подати заявку на обрання загальної системи оподаткування;

повністю закрити ФОП.

Як видно, ці способи не врятують від зміни податкового режиму, але допоможуть уникнути стягнення штрафу. З іншого боку, якщо власний бізнес добре розвивається і приносить великий дохід, то обрання іншої групи спрощеної системи буде доцільним у довгостроковій перспективі.

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Які ліміти доходу ФОП у 2026 році

Максимально допустима фінансова межа для фізичних осіб-підприємців залежить від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. За результатами 2026-го, коли МЗП перебувала на рівні 8 647 грн, ФОПи можуть заробити не більше:

1 444 049 грн (167 МЗП) — 1 група;

2 7 211 598 грн (834 МЗП) — 2 група;

10 091 049 грн (1167 МЗП) — 3 група.

З 1 січня 2027 року мінімальну зарплату в Україні хочуть підвищити до 9 546 грн, згідно з проєктом держбюджету. Це означає, що ліміти доходу для ФОП зміняться: 1 група — 1 594 182 грн, 2 група — 7 961 364 грн, 3 група — 11 140 182 грн. Звісно, за ухвалення нового розміру МЗП ще повинні проголосувати народні депутати.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що категорично заборонено робити ФОП на 1 групі єдиного податку. Підприємці не можуть наймати людей на роботу, надавати послуги юридичним особам і займатися торгівлею в магазинах. А перелік дозволених видів діяльності обмежений.

Також Новини.LIVE розповідали про найпоширеніші штрафи для ФОП у 2026 році. Дуже часто підприємців карають через невчасну сплату податків, неподання звітності, відсутність первинних документів, перевищення річного ліміту доходу, неоформлення найманих працівників тощо.