Жінка заповнює документацію. Фото: Pexels

У 2027 році в Україні оновляться соціальні стандарти, а разом з ними зростуть податки для підприємців, які залежать як від мінімальної заробітної плати, так і від прожиткового мінімуму. Зміни торкнуться зокрема так званих "сплячих" ФОПів, які не отримують прибуток, але офіційно не ліквідовані у державному реєстрі.

Про те, скільки доведеться заплатити податків ФОПам без доходу, розповіла фінансова радниця Марина Хоша, передають Новини.LIVE.

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Нова мінімалка та прожитковий мінімум

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про "Державний бюджет на 2027 рік". Згідно з документом, мінімальна заробітна плата з 1 січня наступного року становитиме 9 546 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 691 грн.

Що зміниться для ФОП у 2027 році

Думка, що платити податки не потрібно, якщо немає доходу насправді хибна. Як зазначає фінансова радниця Марина Хоша, за умови збільшення мінімальної зарплати до 9 546 грн, підприємці без руху коштів на рахунках будуть витрачати на податки до 60 000 грн за рік.

Приклади розрахунку для кожної групи ФОП

Для ФОП 1 групи буде встановлено до 369 грн єдиного податку та 955 грн військового збору. Також єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становитиме 2100 грн. Разом податкове навантаження складе близько 3 424 грн щомісяця або приблизно 41 000 грн на рік.

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ФОП 2 групи необхідно буде сплачувати єдиний податок у розмірі до 20% від мінімальної зарплати — 1 909 грн. Додатково нараховуватимуть 955 грн військового збору та 2100 грн ЄСВ. Загалом місячний платіж становитиме 4 964 грн, а на рік — майже 60 000 грн.

ФОП 3 групи без доходу може не сплачувати єдиний податок та військовий збір, але залишається 2100 грн ЄСВ, що в перерахунку на рік коштуватиме понад 25 000 грн.

Марина Хоша зазначила, що під час воєнного стану на 2025 і 2026 роки діє право не платити ЄСВ за себе, однак чи повернуть внесок у 2027 році стане відомо після повного ухвалення державного бюджету.

Що варто знати підприємцям

Закриття ФОП в Україні безкоштовне, тому деяким підприємцям, можливо, варто задуматися про такий крок, аби не сплачувати десятки тисяч гривень податків не маючи доходів. Також закритому ФОП не потрібно переходити на нові КВЕДи NACE 2.1, але обов'язково треба подати ліквідаційну декларацію.

Якщо "сплячий" ФОП накопичить борги за ЄСВ, то після закриття вони нікуди не зникнуть, підприємцю доведеться виплатити всю суму.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про податки для ФОП 3 групи у листопаді 2027 року. Підприємцям доведеться сплатити єдиний податок у розмірі 5% від доходу за звітний період та військовий збір — 1% від доходу. Розрахуватися необхідно до 19 листопада включно.

Також Новини.LIVE писали, що ФОПам важливо не забути про дедлайн з поданням звітності. Найближчий звітний період припадає на 9 листопада. В разі неподання або несвоєчасного подання звіту передбачається штраф.