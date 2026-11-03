Женщина заполняет документы. Фото: Pexels

В 2027 году в Украине будут обновлены социальные стандарты, а вместе с ними вырастут налоги для предпринимателей, которые зависят как от минимальной заработной платы, так и от прожиточного минимума. Изменения коснутся, в частности, так называемых "спящих" ФЛП, которые не получают прибыль, но официально не ликвидированы в государственном реестре.

О том, сколько придется заплатить налогов ФЛП без дохода, рассказала финансовый советник Марина Хоша, передают Новини.LIVE.

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Новая минимальная заработная плата и прожиточный минимум

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о "Государственном бюджете на 2027 год". Согласно документу, минимальная заработная плата с 1 января следующего года составит 9 546 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 691 грн.

Что изменится для индивидуальных предпринимателей в 2027 году

Мнение, что платить налоги не нужно, если нет дохода, на самом деле ошибочно. Как отмечает финансовый консультант Марина Хоша, при условии увеличения минимальной зарплаты до 9 546 грн предприниматели, не имеющие движения средств на счетах, будут тратить на налоги до 60 000 грн в год.

Примеры расчета для каждой группы ФЛП

Для ФЛП 1-й группы будет установлен единый налог в размере до 369 грн и военный сбор в размере 955 грн. Также единый социальный взнос (ЕСВ) составит 2 100 грн. В сумме налоговая нагрузка составит около 3 424 грн ежемесячно или примерно 41 000 грн в год.

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ФЛП 2-й группы необходимо будет уплачивать единый налог в размере до 20% от минимальной зарплаты — 1 909 грн. Дополнительно будут начисляться 955 грн военного сбора и 2 100 грн ЕСВ. В целом месячный платеж составит 4 964 грн, а в год — почти 60 000 грн.

ФЛП 3-й группы без дохода может не платить единый налог и военный сбор, но остается 2 100 грн ЕСВ, что в пересчете на год составит более 25 000 грн.

Марина Хоша отметила, что во время военного положения на 2025 и 2026 годы действует право не платить ЕСВ за себя, однако вернется ли взнос в 2027 году, станет известно после полного утверждения государственного бюджета.

Что стоит знать предпринимателям

Закрытие ФЛП в Украине бесплатное, поэтому некоторым предпринимателям, возможно, стоит задуматься о таком шаге, чтобы не платить десятки тысяч гривен налогов, не имея доходов. Также закрытому ФЛП не нужно переходить на новые КВЭДы NACE 2.1, но обязательно нужно подать ликвидационную декларацию.

Если "спящий" ФЛП накопит задолженность по ЕСВ, то после закрытия она никуда не исчезнет, и предпринимателю придется выплатить всю сумму.

Ранее Новини.LIVE сообщали о налогах для ФЛП 3-й группы в ноябре 2027 года. Предпринимателям придется уплатить единый налог в размере 5% от дохода за отчетный период и военный сбор — 1% от дохода. Рассчитаться необходимо до 19 ноября включительно.

Также Новини.LIVE писали, что ФЛП важно не забыть о крайнем сроке подачи отчетности. Ближайший отчетный период приходится на 9 ноября. В случае неподачи или несвоевременной подачи отчета предусмотрен штраф.