Дівчина рахує на калькуляторі. Фото: Pexels

Українські підприємці повинні виконувати всі законодавчі норми, зокрема вчасно платити податки з доходів, подавати декларації, дотримуватися річного ліміту тощо. Відкриття власного бізнесу передбачає чимало можливостей та обмежень, про які варто знати. Ми розібралися, що заборонено ФОП 1 групи спрощеної системи в листопаді 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

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Види діяльності для ФОП 1 групи

Платники ЄП 1 групи мають найбільше обмежень, але водночас це найпростіша форма підприємництва в Україні. Вона характеризується мінімальним податковим навантаженням і нескладними вимогами до звітності. Головне — обрати дозволений вид діяльності.

ФОП 1 групи можуть небагато — працювати виключно на ринках, здійснюючи роздрібний продаж товарів, або надавати побутові послуги населенню. Згідно зі статтею 291.7 ПКУ, йдеться про таку роботу:

виробництво килимів, одягу та взуття;

дублення шкур;

вичинка та фарбування хутра;

виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів;

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

торгівля з лотків харчовими продуктами, напоями і тютюном, іншими товарами;

діяльність у сфері фотографії;

послуги перукарнями та салонами краси;

прокат товарів для спорту та відпочинку, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

прибирання будинків;

ремонт побутових приладів, взуття, меблів, годинників і ювелірних виробів.

Якщо обрати неправильний КВЕД або вести підприємницьку діяльність поза межами дозволеного переліку, підприємцям загрожує сувора відповідальність. Наприклад, доначислення податків і штрафів, а також примусове переведення на іншу групу спрощеної системи (або на загальну систему).

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Що заборонено ФОП 1 групи

Абсолютними табу для фізичних осіб-підприємців 1 групи ЄП визначили найм працівників (навіть за цивільно-правовими договорами), надання послуг юридичним особам та іншим ФОП, торгівлю в магазинах, здійснення електронної комерції, бартерів і взаємозаліків.

Стаття 291.5 Податкового кодексу України містить перелік видів діяльності, заборонених для всіх ФОП через їхню специфіку. Не можна виробляти підакцизні товари, надавати послуги страхування, проводити азартні ігри та лотереї, видобувати корисні копалини, займатися аудиторством і банківською справою.

Наостанок, необхідно знати про річний ліміт доходу. Для кожної групи спрощеної системи діє окреме фінансове обмеження, розмір якого розраховується через мінімальну заробітну плату. Станом на 2026 рік ліміт для представників 1 групи становить 167 МЗП — 1 444 049 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з податками ФОП 1 групи в листопаді 2026 року. Оскільки мінімальна зарплата і прожитковий мінімуму не змінилися, то ставки залишилися на попередніх рівнях. ФОП повинні заплатити 332,80 грн єдиного податку і 864,70 грн військового збору.

Також Новини.LIVE розповідали, що підприємці повинні вчасно звітувати перед контролюючим органом. Неподання декларації загрожує штрафом у розмірі 340 грн. А повторне порушення вимоги передбачає фінансову санкцію 1020 грн. Плюс може нараховуватися пеня.