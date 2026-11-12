Девушка считает на калькуляторе. Фото: Pexels

Украинские предприниматели должны выполнять все законодательные нормы, в частности своевременно платить налоги с доходов, подавать декларации, соблюдать годовой лимит и пр. Открытие собственного бизнеса предполагает немало возможностей и ограничений, о которых следует знать. Мы разобрались, что запрещено ФЛП 1 группы упрощенной системы в ноябре 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

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Виды деятельности для ФЛП 1 группы

Плательщики ЕН 1 группы имеют наибольшее ограничение, но, в то же время, это самая простая форма предпринимательства в Украине. Она характеризуется минимальной налоговой нагрузкой и несложными требованиями к отчетности. Главное — выбрать разрешенный вид деятельности.

ФЛП 1 группы могут немного — работать исключительно на рынках, осуществляя розничную продажу товаров, или оказывать бытовые услуги населению. Согласно статье 291.7 НКУ, речь идет о такой работе:

производство ковров, одежды и обуви;

дубление шкур;

выделка и окрашивание меха;

производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

торговля из лотков пищевыми продуктами, напитками и табаком, другими товарами;

деятельность в сфере фотографии;

услуги парикмахерских и салонов красоты;

прокат товаров для спорта и отдыха, бытовых изделий и предметов личного потребления;

уборка домов;

ремонт бытовых приборов, обуви, мебели, часов и ювелирных изделий.

Если выбрать неправильный КВЭД или вести предпринимательскую деятельность вне разрешенного перечня, предпринимателям грозит строгая ответственность. Например, доначисление налогов и штрафов, а также принудительный перевод на другую группу упрощенной системы (или на общую систему).

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Что запрещено ФЛП 1 группы

Абсолютными табу для физических лиц-предпринимателей 1 группы ЕН определили наем работников (даже по гражданско-правовым договорам), предоставление услуг юридическим лицам и другим ФЛП, торговлю в магазинах, осуществление электронной коммерции, бартеров и взаимозачетов.

Статья 291.5 Налогового кодекса Украины содержит перечень видов деятельности, запрещенных для всех ФЛП из-за их специфики. Нельзя производить подакцизные товары, предоставлять услуги страхования, проводить азартные игры и лотереи, добывать полезные ископаемые, заниматься аудиторством и банковским делом.

Напоследок, необходимо знать о годовом лимите дохода. Для каждой группы упрощенной системы действует отдельное финансовое ограничение, размер которого рассчитывается через минимальную заработную плату. По состоянию на 2026 год лимит для представителей 1 группы составляет 167 МЗП — 1 444 049 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с налогами ФЛП 1 группы в ноябре 2026 года. Поскольку минимальная зарплата и прожиточный минимум не изменились, то ставки остались на предыдущих уровнях. ФЛП должны заплатить 332,80 грн единого налога и 864,70 грн военного сбора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что предприниматели должны своевременно отчитываться перед контролирующим органом. Непредставление декларации грозит штрафом в размере 340 грн. А повторное нарушение требования предусматривает финансовую санкцию 1020 грн. Плюс может начисляться пеня.