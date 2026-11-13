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Главная Экономика ФЛП штрафуют из-за превышения лимита дохода: что делать в 2026 году

ФЛП штрафуют из-за превышения лимита дохода: что делать в 2026 году

Ua ru
13 ноября 2026 11:15
Превышение годового лимита дохода ФЛП: какие три способа спасут от штрафа в 2026 году Pexels
Женщина с документами на работе. Фото: Pexels

Украинские предприниматели должны соблюдать годовой лимит дохода, иначе грозят суровые карательные санкции. С этой точки зрения ФЛП без прибыли спокойнее живут, поскольку не волнуются, что к концу года сумма превысит установленную норму. В то же время, существует несколько способов избежать штрафа, если доход приближается к критическому уровню.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 291.4 Налогового кодекса Украины.

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Как ФЛП избежать штрафа из-за денег

Для представителей каждой группы упрощенной системы предусмотрели определенные суммы годового дохода, превышение которых грозит штрафом в размере 15% и принудительным переводом на другую группу единого налога. Но можно избежать финансовой санкции, если критический предел не был достигнут.

Заблаговременно заметив приближение суммы общего дохода к установленному лимиту, нужно выбрать один из трех вариантов решения проблемы:

  • самостоятельно перейти на высшую группу ЕН, предусматривающую больший лимит;
  • подать заявку на избрание общей системы налогообложения;
  • полностью закрыть ФЛП.

Эти способы не спасут от изменения налогового режима, но помогут избежать взыскания штрафа. С другой стороны, если собственный бизнес хорошо развивается и приносит большой доход, то выбор другой группы упрощенной системы будет целесообразным в долгосрочной перспективе.

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Какие лимиты дохода ФЛП в 2026 году

Максимально допустимый финансовый предел для физических лиц-предпринимателей зависит от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года. По результатам 2026-го, когда МЗП находилась на уровне 8 647 грн, ФЛП могут заработать не больше:

  • 1 444 049 грн (167 МЗП) — 1 группа;
  • 2 7 211 598 грн (834 МЗП) — 2 группа;
  • 10 091 049 грн (1167 МЗП) — 3 группа.

С 1 января 2027 года минимальную зарплату в Украине хотят повысить до 9 546 грн, согласно проекту госбюджета. Это значит, что лимиты дохода для ФЛП изменятся: 1 группа — 1 594 182 грн, 2 группа — 7 961 364 грн, 3 группа — 11 140 182 грн. Естественно, за принятие нового размера МЗП еще должны проголосовать народные депутаты.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что категорически запрещено делать ФЛП на 1 группе единого налога. Предприниматели не могут нанимать людей на работу, оказывать услуги юридическим лицам и заниматься торговлей в магазинах. А список разрешенных видов деятельности ограничен.

Также Новини.LIVE рассказывали о самых распространенных штрафах для ФЛП в 2026 году. Очень часто предпринимателей наказывают из-за несвоевременной уплаты налогов, непредставления отчетности, отсутствия первичных документов, превышения годового лимита дохода, неоформления наемных сотрудников и пр.

ФЛП штрафы бизнес доходы предприниматели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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