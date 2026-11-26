Пасажири з валізами в аеропорту. Фото: Pexels

Грудень не залишає туристів без відпочинку на курорті, адже деякі популярні напрямки підходять для відвідування навіть взимку. Серед них — сонячний Єгипет, де температура повітря прогрівається до +24... +28°C. Плюс у непіковий сезон ціни на проживання у готелях падають. Ми дізналися, в яку мінімальну суму обійдеться поїздка на єгипетський курорт у грудні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує відпочинок у Єгипті та яку валюту варто взяти на курорт.

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Ціни на грудневі тури в Єгипет

Коли заходить мова про поїздку на курорт за системою "все включено" у грудні, на думку одразу спадають переваги такого відпочинку. По-перше, в готелях знижують ціни, бо гостей, порівняно з піковим сезоном, набагато менше. По-друге, немає великих натовпів туристів на вулицях, біля моря і в закладах.

Путівка на п’ять днів до Шарм-ель-Шейха обійдеться українцям щонайменше у 20 300 грн станом на грудень 2026 року. Це вартість проживання у чотиризірковому готелі за системою обслуговування "все включено" та з урахуванням знижки 15%.

Вартість путівок на курорти Єгипту. Фото: скриншот

Помешкання розташоване недалеко від пляжу і пропонує відпочивальникам доступ до двох басейнів (для дорослих і дітей), ігрового майданчика, спа-центру і додаткових активних розваг. Плюс не доведеться щодня думати про харчування, оскільки витрати на їжу включені в ціну.

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Яку валюту брати в Єгипет

Національна грошова одиниця країни — єгипетський фунт (EGP). Під час конвертації за 1 гривню можна отримати 1,20 EGP відповідно до офіційного курсу. Туристам радять мати певну суму в єгипетських фунтах, оскільки готівкою вигідніше розраховуватися за дрібні покупки і послуги.

Користуючись таксі, купуючи квиток у музей або сувеніри на ринку, замовляючи їжу в ресторані тощо, краще витрачати національну грошову одиницю, щоб уникнути переведення суми в євро/долари з округленням у бік збільшення.

Якщо йдеться про дорогу покупку чи оплату проживання у готелі, то приймають як єгипетські фунти, так іноземні купюри. Місцевий туристичний ринок давно пристосувався до великої кількості людей з інших країн, і на курортах проблем із використанням різних валют немає.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які курорти в Європі дуже недооцінені. Туристи часто обирають популярні напрямки, хоча вистачає локацій, де відпочивальників менше, а ціни доступніші. Наприклад, замість Французької Рив'єри краще відвідати живописний департамент Вандея.

Також ми розповідали, що українців можуть суворо оштрафувати через валюту. Нашим громадянам заборонено купувати долари чи євро "з рук", порушувати вимоги валютного законодавства та ухилятися від декларування готівки на кордоні (на суму понад 10 000 євро).