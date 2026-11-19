Люди відпочивають на пляжі. Фото: Tripadvisor

Розмірковуючи, де провести відпустку, українці часто обирають відпочинок на курорті. Але популярні європейські локації щороку відвідують величезні натовпи туристів, що може викликати незручності. В ЄС вистачає місць, які варто побачити через неймовірні краєвиди, приголомшливу архітектуру, глибоку історію та смачну їжу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований сайт Travel Off Path.

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Недооціненні туристичні напрямки в Європі

Франція багата на красиві локації, але туристи найчастіше їдуть або в Париж, або на узбережжя Середземного моря. Але Французька Рив'єра — дороге задоволення, тому краще вирушити на західний край країни і провести відпустку в департаменті Вандея.

Гості отримають відпочинок на свіжому повітрі, проживання у мальовничих портових містечках, безліч автентичних страв із морепродуктами, екскурсії по величних замках тощо. Поселення в готельному номері влітку 2027 року обійдеться туристам щонайменше у 1 500 грн за ніч.

Вартість проживання у Вандеї. Фото: скриншот

Альтернативний варіант — відправитися на озеро Балатон в Угорщині. Воно настільки велике, що в різних локаціях проводять не схожі одна на одну активності. Можна погуляти запашними лавандовими полями неподалік, поплавати чи відвідати фестиваль електронної музики.

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Місцеві мешканці в будь-який сезон здають житло туристам, але вистачає і готелів. Одномісний номер обійдеться у 1 300 грн з людини, а за кімнату в гостьовому будинку доведеться заплатити навіть менше. Поїздом із Будапешта можна добратися менш ніж за дві години.

Третій недооцінений напрямок — це південний італійський регіон Апулія. Замість Амальфітанського узбережжя чи інших популярних курортів краще обрати більш спокійну, але не менш мальовничу локацію. Апулія пропонує фантастичні пляжі, виняткові гастрономічні враження і значно меншу кількість туристів.

Вартість проживання в Апулії. Фото: скриншот

Регіон багатий на природні парки, традиційні італійські села, барокові церкви, археологічні руїни, масштабні виноградники та архітектурні експерименти. Залежно від міста, проживання в готелі чи невеликому хостелі може обійтися українцям у 1 200 грн за одну ніч.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують квитки на атракціони в Буковелі. Ціни відчутно змінилися з 2025 року, тобто туристам доведеться заплатити більше. Наприклад, катання на родельбані обійдеться у 1000 грн з людини, а минулого року вартість перебувала на рівні 700 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з пенсіонерів має право на безплатне санаторно-курортне лікування у 2026 році. Держава забезпечує курсом оздоровлення на суму не більше 18 036 грн. Це доступно людям, звільненим із місць несвободи внаслідок збройної агресії РФ.