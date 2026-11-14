Туристи на родельбані в Буковелі. Фото: bukovel.com

Відпочинок на гірськолижному курорті супроводжується витратами на різноманітні розваги. Туристам потрібно платити не лише за ski-pass у Буковелі, але й за користування атракціонами. Звісно, це не обов’язкова опція, проте враження від відвідування Карпат будуть неповними. Ми з’ясували, які ціни діють у сезоні 2026/27 та чи змінилися прайси на розваги за рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує катання на атракціонах у Буковелі та чи змінилися ціни з 2025 року.

Реклама

Ціни на розваги в Буковелі

Незалежно від пори року на гірськолижному курорті доступні різні варіанти активного відпочинку. Деякі атракціони не працюють станом на листопад 2026 року через відсутність снігу, проте ознайомитися з цінами та скласти бюджет на зимову відпустку туристи можуть завчасно.

Ми промоніторили офіційний сайт Буковелю і дізналися, скільки доведеться заплатити за доступ до розваг. Актуальні ціни перебувають на такому рівні:

оглядові витяги — 450 грн (звичайний квиток), 320 грн (пільговий);

родельбан — 1000 грн (одна людина), 1500 грн (тандем);

колесо огляду — 400 грн (звичайний квиток), 280 грн (пільговий);

тролей — 800 грн (звичайний квиток), 1000 грн (тандем);

ролеркостер — 700 грн;

карусель — 220 грн (звичайний квиток), 150 грн (пільговий);

адреналінова вежа - 700 грн (тролейна переправа), 1000 грн (роуп-джампінг).

Якщо хочеться спокійно провести час, можна відвідати контактний зоопарк "Гуцул ленд", вхід до якого коштує 380 або 450 грн (ціна звичайного та пільгового квитка). Також працює "Хаскі-Хаус" — простір для знайомства з собаками породи сибірська хаскі. Заплатити за вхід потрібно 300 грн (звичайний квиток) або 200 грн (пільговий).

Читайте також:

Як змінилися ціни на атракціони за рік

Ми оглядали витрати на користування атракціонами в Буковелі станом на грудень 2025 року, тому можемо порівняти, чи сильно підвищилися ціни за майже 12 місяців. Як виявилося, тарифи на гірськолижному курорті дійсно переглянули не на користь бюджету відпочивальників.

Ціни на атракціони в Буковелі виросли за рік. Фото: Новини.LIVE

Катання на оглядових витягах подорожчало на 40-50 грн, за родельбан треба доплачувати 300-500 грн порівняно з минулим роком, а квитки на колесо огляду коштують на 30-50 грн більше. Користування тролеєм і ролеркостером виросло в ціні на 100 грн.

Вхід на дитячу карусель, до контактного зоопарку та в "Хаскі-Хаус" також подорожчав у 2026 році. Загальна інфляція вплинула на вартість усіх послуг у Буковелі, тому гостям курорту варто врахувати нові розцінки при плануванні бюджету на активний відпочинок.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які гірськолижні курорти Європи визнали найбільш бюджетними у сезоні 2026/27. Перше місце в рейтингу доступних локацій зайняв Рубіон-ле-Бюїсс (Roubion les Buisses). Він розташований у Франції та пропонує абонементи на підйомники за 20 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, куди українці можуть поїхати на відпочинок у листопаді 2026 року. Туристи обирають пляжні курорти навіть восени і взимку. Адже список переваг включає відсутність великих натовпів на вулицях і знижки на проживання у місцевих готелях.