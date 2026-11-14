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Главная Экономика Аттракционы в Буковеле: сколько стоит отдых и как изменились цены за год

Аттракционы в Буковеле: сколько стоит отдых и как изменились цены за год

Ua ru
14 ноября 2026 11:10
Отдых на курорте Буковель: сколько стоит вход на аттракционы и как изменились цены за год bukovel.com
Туристы на родельбане в Буковеле. Фото: bukovel.com

Отдых на горнолыжном курорте сопровождается расходами на различные развлечения. Туристам приходится платить не только за ski-pass в Буковеле, но и за посещение аттракционов. Конечно, это не обязательная опция, однако впечатления от посещения Карпат будут неполными. Мы выяснили, какие цены действуют в сезоне 2026/27 и изменились ли прайсы на развлечения за год.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит катание на аттракционах в Буковеле и изменились ли цены с 2025 года.

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Цены на развлечения в Буковеле

Независимо от времени года на горнолыжном курорте доступны различные варианты активного отдыха. Некоторые аттракционы не работают по состоянию на ноябрь 2026 года из-за отсутствия снега, но ознакомиться с ценами и составить бюджет на зимний отпуск туристы могут заранее.

Мы проанализировали официальный сайт Буковеля и выяснили, сколько придется заплатить за доступ к развлечениям. Актуальные цены находятся на таком уровне:

  • подъемники — 450 грн (обычный билет), 320 грн (льготный);
  • родельбан — 1000 грн (один человек), 1500 грн (тандем);
  • колесо обозрения — 400 грн (обычный билет), 280 грн (льготный);
  • троллей — 800 грн (обычный билет), 1000 грн (тандем);
  • американские горки — 700 грн;
  • карусель — 220 грн (обычный билет), 150 грн (льготный);
  • адреналиновая башня — 700 грн (троллейная переправа), 1000 грн (роуп-джампинг).

Если хочется спокойно провести время, можно посетить контактный зоопарк "Гуцул-ленд", вход в который стоит 380 или 450 грн (цена обычного и льготного билета). Также работает "Хаски-Хаус" — пространство для знакомства с собаками породы сибирская хаски. За вход нужно заплатить 300 грн (обычный билет) или 200 грн (льготный).

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Как изменились цены на аттракционы за год

Мы обозревали расходы на посещение аттракционов в Буковеле по состоянию на декабрь 2025 года, поэтому можем сравнить, насколько сильно выросли цены за почти 12 месяцев. Как оказалось, тарифы на горнолыжном курорте действительно пересмотрели не в пользу бюджета отдыхающих.

Инфографика с ценами на аттракционы
Цены на аттракционы в Буковеле выросли за год. Фото: Новини.LIVE

Катание на подъемниках подорожало на 40-50 грн, за родельбан нужно доплачивать 300-500 грн по сравнению с прошлым годом, а билеты на колесо обозрения стоят на 30-50 грн больше. Пользование троллеем и роллеркостером выросло в цене на 100 грн.

Вход на детскую карусель, в контактный зоопарк и "Хаски-Хаус" тоже подорожал в 2026 году. Общая инфляция повлияла на стоимость всех услуг в Буковеле, поэтому гостям курорта нужно учесть новые расценки при планировании бюджета на активный отдых.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие горнолыжные курорты Европы признали самыми бюджетными в сезоне 2026/27. Первое место в рейтинге доступных локаций занял Рубион-ле-Бюисс (Roubion les Buisses). Он расположен во Франции и предлагает абонементы на подъемники за 20 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, куда украинцы могут поехать на отдых в ноябре 2026 года. Туристы выбирают пляжные курорты даже осенью и зимой. Ведь список преимуществ включает отсутствие больших толп на улицах и скидки на проживание в местных отелях.

отдых Буковель курорты развлечения цены
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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