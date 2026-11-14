Чоловіки похилого віку спілкуються на лавці. Фото: Pexels

Держава продовжує фінансувати санаторно-курортне лікування, однак у 2026 році скористатися пільгою можуть лише окремі категорії українців. Факт виходу на заслужений відпочинок не означає автоматичного набуття права на безоплатну путівку. Водночас для людей з відповідним статусом передбачено фінансування оздоровлення на 18 днів.

Хто може отримати путівку безкоштовно, пояснили у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради, передають Новини.LIVE.

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Путівки видають не кожному

Програма безплатного санаторно-курортного лікування у 2026 році спрямована передусім на підтримку цивільних та військових, які постраждали внаслідок війни.

Право на повністю оплачену путівку надається особам, зокрема пенсіонерам, яких звільнили з місць несвободи після примусового утримання через збройну агресію проти України.

"Звернутися за отриманням путівки або компенсації можна не пізніше ніж через 12 місяців після звільнення з місць несвободи", — зазначають у Департаменті соцзахисту.

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Водночас просто наявність пенсійного посвідчення та поважний вік не дають права на таку пільгу.

На який період дають путівку

Держава передбачила граничні суми фінансування санаторно-курортного лікування. У 2026 році повний курс оздоровлення розрахований на 18 днів, а максимальна сума, яка покривається державним коштом становить 18 036 грн на одну путівку.

Перелік документів для оформлення путівки

Для отримання права на безкоштовне оздоровлення, потрібно підготувати заяву встановленого зразка, а також документ, що підтвердить факт позбавлення свободи внаслідок агресії РФ.

Крім того, потрібно подати довідку за формою № 070/о, видану закладом охорони здоров'я для направлення на санаторно-курортне лікування.

Також можуть знадобитися додаткові документи, які можуть відрізнятися залежно від обставин людини. Повний перелік необхідних довідок варто заздалегідь уточнити в ЦНАПі.

Куди подавати документи

Особи, які отримали право на безплатне оздоровлення, у тому числі пенсіонери з відповідним статусом, можуть подати заяву одним із зручних способів.

Зокрема, документи приймають:

Центри надання адміністративних послуг;

виконавчі органи місцевих рад;

органи соцзахисту населення за місцем проживання.

Людина, яка отримала право на безплатну поїздку до санаторію, може взяти супроводжуючого. Для такої особи передбачена пільгова путівка вартістю 12 625 грн без лікування.

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