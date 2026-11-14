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Главная Экономика Путевки для пенсионеров в 2026 году: кто может бесплатно отдохнуть в санатории

Путевки для пенсионеров в 2026 году: кто может бесплатно отдохнуть в санатории

Ua ru
14 ноября 2026 05:45
Бесплатное оздоровление в 2026 году: кому выдадут путевку и какие документы потребуются Pexels
Пожилые мужчины беседуют на скамейке. Фото: Pexels

Государство продолжает финансировать санаторно-курортное лечение, однако в 2026 году воспользоваться льготой смогут лишь отдельные категории украинцев. Факт выхода на заслуженный отдых не означает автоматического получения права на бесплатную путевку. В то же время для людей с соответствующим статусом предусмотрено финансирование оздоровления на 18 дней.

Кто может получить путевку бесплатно, объяснили в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета, передают Новини.LIVE.

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Путевки выдают не каждому

Программа бесплатного санаторно-курортного лечения в 2026 году направлена прежде всего на поддержку гражданских лиц и военных, пострадавших в результате войны.

Право на полностью оплаченную путевку предоставляется лицам, в частности пенсионерам, освобожденным из мест лишения свободы после принудительного содержания в связи с вооруженной агрессией против Украины.

"Обратиться за получением путевки или компенсации можно не позднее чем через 12 месяцев после освобождения из мест лишения свободы", — отмечают в Департаменте социальной защиты.

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В то же время просто наличие пенсионного удостоверения и преклонный возраст не дают права на такую льготу.

На какой период выдают путевку

Государство предусмотрело предельные суммы финансирования санаторно-курортного лечения. В 2026 году полный курс оздоровления рассчитан на 18 дней, а максимальная сумма, покрываемая за счет государственного бюджета, составляет 18 036 грн на одну путевку.

Перечень документов для оформления путевки

Для получения права на бесплатное оздоровление необходимо подготовить заявление установленного образца, а также документ, подтверждающий факт лишения свободы в результате агрессии РФ.

Кроме того, необходимо подать справку по форме №070/о, выданную учреждением здравоохранения для направления на санаторно-курортное лечение.

Также могут понадобиться дополнительные документы, которые могут отличаться в зависимости от обстоятельств человека. Полный перечень необходимых справок следует заранее уточнить в ЦНАП.

Куда подавать документы

Лица, получившие право на бесплатное оздоровление, в том числе пенсионеры с соответствующим статусом, могут подать заявление одним из удобных способов.

В частности, документы принимают:

  • Центры предоставления административных услуг;
  • исполнительные органы местных советов;
  • органы социальной защиты населения по месту жительства.

Человек, получивший право на бесплатную поездку в санаторий, может взять с собой сопровождающего. Для такого лица предусмотрена льготная путевка стоимостью 12 625 грн без лечения.

Ранее Новини.LIVE писали о бюджетном отдыхе на курорте в ноябре. Поездка в Турцию может обойтись дешевле, чем в Египет. За 15 000 грн с человека можно 4 дня проживать в отеле по системе "все включено".

Также Новини.LIVE рассказывали о зимнем отдыхе в Карпатах. Довольно бюджетно можно провести отпуск в Яремче. За шесть ночей в одном из жилых помещений придется заплатить всего 6 000 грн.

отдых курорты санатории лечение льготы
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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