Люди отдыхают на пляже. Фото: Tripadvisor

Размышляя о том, где провести отпуск, украинцы часто выбирают отдых на курорте. Но популярные европейские направления ежегодно посещают огромные толпы туристов, что может создавать неудобства. В ЕС достаточно мест, которые стоит увидеть из-за невероятных пейзажей, потрясающей архитектуры, богатой истории и вкусной еды.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный сайт Travel Off Path.

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Недооцененные туристические направления в Европе

Франция богата красивыми местами, но туристы чаще всего едут либо в Париж, либо на побережье Средиземного моря. Однако Французская Ривьера — дорогое удовольствие, поэтому лучше отправиться на запад страны и провести отпуск в департаменте Вандея.

Гостей ждет отдых на свежем воздухе, проживание в живописных портовых городках, множество аутентичных блюд из морепродуктов, экскурсии по величественным замкам и многое другое. Проживание в гостиничном номере летом 2027 года обойдется туристам как минимум в 1 500 грн за ночь.

Стоимость проживания в Вандее. Фото: скриншот

Альтернативный вариант — отправиться на озеро Балатон в Венгрии. Оно настолько большое, что в разных местах проводятся совершенно разные мероприятия. Можно прогуляться по ароматным лавандовым полям неподалеку, поплавать или посетить фестиваль электронной музыки.

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Местные жители в любое время года сдают жилье туристам, но хватает и отелей. Одноместный номер обойдется в 1 300 грн с человека, а за комнату в гостевом доме придется заплатить даже меньше. На поезде из Будапешта можно добраться менее чем за два часа.

Третье недооцененное направление — это южный итальянский регион Апулия. Вместо Амальфитанского побережья или других популярных курортов лучше выбрать более спокойную, но не менее живописную локацию. Апулия предлагает фантастические пляжи, исключительные гастрономические впечатления и значительно меньшее количество туристов.

Стоимость проживания в Апулии. Фото: скриншот

Регион богат природными парками, традиционными итальянскими деревнями, барочными церквями, археологическими руинами, обширными виноградниками и архитектурными экспериментами. В зависимости от города проживание в отеле или небольшом хостеле может обойтись украинцам в 1 200 грн за одну ночь.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят билеты на аттракционы в Буковеле. Цены значительно изменились с 2025 года, то есть туристам придется заплатить больше. Например, катание на родельбане обойдется в 1 000 грн с человека, а в прошлом году стоимость составляла 700 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из пенсионеров имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение в 2026 году. Государство обеспечивает курс оздоровления на сумму не более 18 036 грн. Это доступно людям, освобожденным из мест лишения свободы в результате вооруженной агрессии РФ.