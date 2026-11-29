Озеро Тахо і собор у Чичестері. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців обирають популярні бюджетні курорти "все включено" для відпочинку в будь-яку пору року. Але на туристичному ринку регулярно з’являються нові напрямки, якими цікавиться все більше людей. Згідно з пошуковими запитами мандрівників, їх приваблює не великий пляж чи басейни з підігрівом у готелі, а затишні містечка, мальовничі озера та екзотичні острови з незайманою природою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які місця для відпочинку у 2027 році назвали наймоднішими.

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Куди варто поїхати на відпочинок

Платформа Expedia проаналізувала запити туристів і з’ясувала, які напрямки найпопулярніші. Перше місце за зростанням інтересу посіло високогірне озеро Тахо, розташоване на межі штатів Каліфорнія та Невада у США. За 2026 рік кількість пошукових звернень серед мандрівників збільшилася на рекордні 195%.

Згідно з інформацією на спеціалізованому сайті 20minutos, десятка локацій з найбільшим показником зростання інтересу серед туристів має такий вигляд:

озеро Тахо, США — 195%;

префектура Хьоґо, Японія — 95%;

Пунта-дель-Есте, Уругвай — 65%;

Седона, США — 55%;

Пусан, Південна Корея — 50%;

острів Ольбош, Мексика — 45%;

Перуджа, Італія — 35%;

регіон Твід, Австралія — 35%;

Ніагара-он-те-Лейк, Канада — 35%;

Чичестер, Велика Британія — 30%.

"Останнім часом такі місця як Кабо-Верде та Маврикій пережили безпрецедентний туристичний бум, і багато хто з мандрівників обирає відвідувати модні локації замість деяких найвідоміших місць світу", — пояснили фахівці на сайті.

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Де відпочити в Європі у 2027 році

Лише два європейські напрямки опинилися в рейтингу наймодніших. Вище місце за зростанням популярності зайняла італійська Перуджа — столиця регіону Умбрія. Вона приваблює гостей з інших країн середньовічною архітектурою, красивими історичними пам'ятками, смачною місцевою кухнею та атмосферними закладами.

Вартість проживання у Чичестері. Фото: скриншот

Інша локація в Європі, яку радять відвідати у 2027 році — це британський Чичестер. Місто розташоване в англійському графстві Західний Сассекс, на річці Лавант. Головна пам’ятка — старовинний собор Святої Троїці, зведення якого почалося в далекому 1076 році.

Проживання у Перуджі обійдеться мандрівникам щонайменше у 2 500 грн за добу. Стільки коштує поселення в місцевому гостьовому будинку наприкінці весни 2027 року. А за бронювання одномісного номера в готелі Чичестера доведеться віддати від 4 500 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про два недооцінені напрямки для відпочинку за кордоном у 2027 році. Замість популярних і "набитих" туристами локацій українцям варто звернути увагу на менш відомі напрямки. Серед них — департамент Вандея у Франції та озеро Балатон в Угорщині.

Також ми писали, на які курорти можна поїхати у грудні 2026 року. Зимовий сезон не означає відмову від відпочинку біля моря. Тепла температура повітря зберігається в Єгипті, а поселення на п’ять днів у готелі обійдеться туристам у 20 000 грн. Альтернативний варіант — Об'єднані Арабські Емірати.