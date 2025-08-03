Где в Украине сосредоточено больше всего каолина и какой регион является лидером

Цветы возле месторождения каолина. Фото: AKW Ukrainian Kaolin Company/Facebook

Каолин — это не просто белая глина. Это стратегическое сырье, которое используют в производстве керамики, фармацевтики, пластмасс, бумаги, электроники и даже в медицине. Украина входит в десятку крупнейших мировых поставщиков каолина.

По данным Института геологии, больше всего каолина в Украине сосредоточено в Винницкой области, в частности в Тульчинском и Гайсинском районах. Одно из самых известных месторождений — Глуховецкое, расположенное на границе Винницкой и Хмельницкой областей.

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Также значительные залежи есть в Житомирской, Днепропетровской и Запорожской областях, однако именно Подолье остается главным центром добычи.

По данным Государственной службы геологии и недр Украины, Винницкая область занимает более 40% всех разведанных запасов каолина в стране. Эти ресурсы имеют не только промышленное, но и стратегическое значение, особенно учитывая экспортный потенциал.

Объем добычи каолина в Украине растет

Ежегодно в Украине добывают более 3 млн тонн каолина, из которых более 70% идет на экспорт. Основные рынки сбыта — страны ЕС, Турция и Китай. При этом львиная доля экспорта формируется именно с месторождений Винницкой области.

"Глуховецкое месторождение является одним из самых чистых в Европе по содержанию каолинита. Украинский каолин ценится на внешних рынках за высокое качество и стабильность поставок", — отмечает ведущий геолог Госгеонедр Александр Пономаренко.

Каолиновая промышленность и новые инвестиции

После 2022 года возросло внимание инвесторов к отрасли. Государство активизировало процессы лицензирования, а частный сектор начал модернизацию оборудования. На 2024-2025 годы запланирован запуск новых карьеров и реконструкция обрабатывающих заводов, в частности в селах Кукавка и Стена (Могилев-Подольский район).

Это не только создание рабочих мест, но и новый уровень экспорта. Ожидается, что уже к 2026 году объем переработки каолина в Украине вырастет на 30%, что существенно повлияет на ВВП региона.

Стратегическое значение каолина для экономики

Каолин относится к группе критически важных минералов, поскольку его применяют в высокотехнологичных производствах — от полупроводников до аккумуляторов. Украина, имея значительные запасы, может стать одним из ключевых игроков на рынке сырья для "зеленой" экономики.

Кроме того, каолин не требует дорогостоящей обработки, поэтому его добыча и транспортировка экономически целесообразны даже для среднего бизнеса. Именно это делает отрасль доступной для отечественных инвесторов.

Проблемы и вызовы отрасли каолина в Украине

Несмотря на потенциал, отрасль сталкивается с рядом проблем:

Низкий уровень локальной переработки — большинство каолина вывозят в сырьевом виде. Неравномерность регионального развития — хотя Винницкая область доминирует, другие области отстают. Устаревшее оборудование — часть предприятий не соответствует современным экологическим стандартам.

Специалисты указывают, что без модернизации и стимулов для внутренней переработки Украина будет продолжать терять значительную долю прибыли на экспорте сырого каолина.

Какое будущее у каолиновой отрасли

Рынок керамики, косметики, фармацевтики и электроники растет ежегодно. Соответственно, спрос на каолин тоже увеличивается. Украина имеет шанс укрепить свои позиции на рынке, особенно с учетом европейской переориентации поставок и снижения зависимости от Китая.

По мнению экспертов, в условиях правильной государственной политики, Украина может до 2030 года удвоить объемы экспорта каолина и выйти на новые рынки в Азии и Ближнем Востоке.

Как сообщалось, Украина имеет значительные залежи редкоземельных металлов, которые являются критически важными для современной индустрии, обороны и "зеленой" энергетики. По объемам некоторых этих ресурсов наша страна входит в число лидеров в Европе и мире.

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