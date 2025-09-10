Відео
Головна Індустрії Гірничий регіон — що видобувають у Криворізькому басейні

Гірничий регіон — що видобувають у Криворізькому басейні

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 10:35
Криворізький басейн — що видобувають у найбільшому гірничому регіоні країни
Кар'єр Північного ГЗК. Фото: ЕСУ

Криворізький басейн — один з найпотужніших гірничовидобувних центрів України. Його надра містять десятки мільярдів тонн стратегічно важливих корисних копалин, які формують основу металургійної, будівельної та енергетичної галузей країни.

Про те, на які ресурси багатий Кривбас, розповіли на порталі "Перший бізнесовий".

Читайте також:

Що видобувають у Криворізькому басейні

Кривбас — найбільший залізорудний басейн Європи. Тут видобувають:

  • багаті руди з вмістом заліза понад 46% — переважно підземним способом;
  • магнетитові кварцити — з вмістом понад 10%, добуваються відкрито і в шахтах;
  • окиснені кварцити — до 46% заліза, видобуток ведеться кар’єрним методом.

Загальні запаси залізної руди оцінюються у понад 32 млрд тонн. Найбільші родовища — Інгулецьке, Аннівське, Скелеватське, Валявкинське.

Які ще корисні копалини є в регіоні

На Криворіжжі також здійснюється видобуток

  • бурого вугілля — у межах Дніпровського буровугільного басейну;
  • доломітів — понад 100 млн тонн запасів, використовуються в металургії та будівництві;
  • мармуру — декоративного каменю для оздоблення;
  • яшми, кварцу, граніту — для ювелірної та облицювальної промисловості.

Загалом Кривбас забезпечує понад 50% видобутку залізної руди в Україні, формуючи експортний потенціал і підтримуючи роботу металургійних гігантів. У період післявоєнного відновлення регіон відіграватиме ключову роль у забезпеченні сировиною інфраструктурних проєктів.

Раніше ми розповідали, де в Україні розташовані найбільші родовища залізної руди.

Також дізнавайтеся, чим унікальна шахта "Криворізька".


Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
