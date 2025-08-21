Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Поклади залізної руди в Україні — де добувають важливий ресурс

Поклади залізної руди в Україні — де добувають важливий ресурс

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 17:25
Родовища залізної руди — у яких кар'єрах найбільші поклади
Техніка на кар'єрі. Скриншот з відео

На території України зосереджені значні природні ресурси, які є важливим чинником для розвитку економіки. Наприклад, одним із ключових природних ресурсів є залізна руда, поклади якої оцінюються у 2 трлн доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головні родовища з найбільшими запасами залізної руди в Україні. 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про видобуток залізної руди в Україні

Запаси залізної руди в Україні, як пише видання Forbes, оцінюють в 18,1 мільярда тонн. Залізна руда одна із найдорожчих корисних копалин нашої країни, адже оціночна вартість усіх запасів становить 2 трлн доларів. Станом на 1 січня 2021 року у Державному балансі корисних копалин України є інформація про 60 родовищ залізних руд, з яких 26 ще розробляються.

Головні родовища залізної руди

Найбільші родовища зосереджені у:

  • Криворізькому залізорудному басейні;
  • Керченському залізорудному басейні.
null
Криворізький залізорудний басейн на карті. Скриншот з відео

Криворізький басейн є одним із найбільших у світі. В Кривбасі також є найперспективніший на багаті залізні руди район — Саксаганське рудне поле.

У Керченському залізорудному басейні в Криму, який перебуває під тимчасовою окупацією РФ, є багато бурого залізняка, вміст заліза у якому сягає 40%, а запаси становлять понад 1 млрд тонн.

null
Кременчуцький залізорудний басейн на карті. Скриншот з відео

Тут руди залягають близько до поверхні, тож копалини видобувають відкритим способом. На думку геологів, перспективним для видобутку залізної руди є дно Азовського моря.

До того ж значні запаси залізної руди, як пише Портал даних видобувної галузі України, є у Кременчуцькому, Білозірському та Маріупольському районах.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що у Кривому Розі працює найглибший у нашій країні кар'єр — Південний гірничо-збагачувального комбінат (ПівдГЗК). Площа кар'єру утричі більша за князівство Монако. Щороку тут видобувають мільйони тонн залізної руди, яка стає основою для виробництва чавуну та сталі.

Раніше ми розповідали про Східно-Саратське нафтове родовище та чому його відкриття ознаменувало важливу віху у дослідженні Одеської області.

Також ми писали, що Глинсько-Розбишівське родовище на Полтавщині є ключовим для енергетичної безпеки України. Тут зосереджені найбільші запаси "чорного золота", тому до цього місця прикута увага як дослідників, так і енергетичних компаній.

видобуток ресурси родовище залізна руда копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації