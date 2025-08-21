Родовища залізної руди — у яких кар'єрах найбільші поклади

Техніка на кар'єрі. Скриншот з відео

На території України зосереджені значні природні ресурси, які є важливим чинником для розвитку економіки. Наприклад, одним із ключових природних ресурсів є залізна руда, поклади якої оцінюються у 2 трлн доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головні родовища з найбільшими запасами залізної руди в Україні.

Детальніше про видобуток залізної руди в Україні

Запаси залізної руди в Україні, як пише видання Forbes, оцінюють в 18,1 мільярда тонн. Залізна руда одна із найдорожчих корисних копалин нашої країни, адже оціночна вартість усіх запасів становить 2 трлн доларів. Станом на 1 січня 2021 року у Державному балансі корисних копалин України є інформація про 60 родовищ залізних руд, з яких 26 ще розробляються.

Головні родовища залізної руди

Найбільші родовища зосереджені у:

Криворізькому залізорудному басейні;

Керченському залізорудному басейні.

Криворізький залізорудний басейн на карті. Скриншот з відео

Криворізький басейн є одним із найбільших у світі. В Кривбасі також є найперспективніший на багаті залізні руди район — Саксаганське рудне поле.

У Керченському залізорудному басейні в Криму, який перебуває під тимчасовою окупацією РФ, є багато бурого залізняка, вміст заліза у якому сягає 40%, а запаси становлять понад 1 млрд тонн.

Кременчуцький залізорудний басейн на карті. Скриншот з відео

Тут руди залягають близько до поверхні, тож копалини видобувають відкритим способом. На думку геологів, перспективним для видобутку залізної руди є дно Азовського моря.

До того ж значні запаси залізної руди, як пише Портал даних видобувної галузі України, є у Кременчуцькому, Білозірському та Маріупольському районах.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що у Кривому Розі працює найглибший у нашій країні кар'єр — Південний гірничо-збагачувального комбінат (ПівдГЗК). Площа кар'єру утричі більша за князівство Монако. Щороку тут видобувають мільйони тонн залізної руди, яка стає основою для виробництва чавуну та сталі.

