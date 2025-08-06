Яке найбільше нафтове родовище України — регіон та запаси

Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Нафта в Україні — це не лише економічний ресурс, а й важливий елемент енергетичної безпеки. Зараз увага дослідників та енергетичних компаній прикута до Глинсько-Розбишевського родовища в Полтавській області, яке вважається найбільшим за запасами "чорного золота" в Україні.

Редакція Новини.LIVE розповідає, про це родовище, його значення, історію та перспективи видобутку.

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Що відомо про Глинсько-Розбишевське родовище

Глинсько-Розбишевське родовище, розташоване в Полтавській області, є єдиним середнім за розміром нафтовим родовищем в Україні. Розвідані запаси нафти з конденсатом в Україні становлять близько 107 мільйонів тонн, значна частина яких припадає саме на це родовище, пише Енциклопедія сучасної України.

Воно входить до Східного нафтогазоносного регіону, який охоплює Полтавську, Сумську, Харківську та Чернігівську області. Родовище активно розробляється компанією "Укрнафта", яка залишається лідером нафтовидобутку в Україні.

Нафта з Глинсько-Розбишевського родовища за якістю схожа на російський сорт URALS, що робить її цінною для внутрішнього ринку та експорту.

Історія видобутку нафти в Україні

Нафта в Україні має давню історію. Ще в XIII столітті на Галичині використовували "скельну олію" для медичних цілей та змащення коліс. Промисловий видобуток розпочався в 1771 році на промислі Слобода-Рунгурська в Івано-Франківській області. У XIX-XX століттях Бориславське родовище на Прикарпатті було найбільшим у Європі, але його запаси значно виснажилися.

Сьогодні Глинсько-Розбишевське родовище стало ключовим об’єктом для нарощування видобутку, особливо в умовах війни та потреби в енергетичній незалежності.

Запаси нафти

Глинсько-Розбишевське родовище виділяється серед 216 відомих родовищ, більшість із яких є дрібними. Його унікальність полягає в стабільних обсягах видобутку та потенціалі для розширення. "Укрнафта" повідомляла про плани буріння двох великих свердловин із прогнозним обсягом видобутку понад 100 тонн на добу кожна, що може посилити значення цього родовища.

"Україна має значний потенціал для нарощування видобутку нафти, зокрема завдяки Глинсько-Розбишевському родовищу. Нові технології буріння дозволяють нам ефективніше використовувати наявні запаси", — зазначив генеральний директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький у коментарі для РБК-Україна.

Перспективи видобутку нафти

Україна планує нарощувати видобуток нафти, незважаючи на складні умови воєнного часу. Глинсько-Розбишевське родовище залишається пріоритетним завдяки своїм запасам і розвиненій інфраструктурі. За оцінками експертів, застосування методів глибокого буріння може відкрити доступ до раніше недоступних горизонтів, що збільшить видобуток на 10-15% до 2030 року.

Основними викликами для Глинсько-Розбишевського родовища є виснаження легкодоступних покладів та потреба в модернізації обладнання. Війна також впливає на логістику та інвестиції. Однак уряд працює над спрощенням ліцензування для приватних компаній, що може залучити більше гравців до галузі.

Експерти прогнозують, що до 2030 року видобуток нафти в Україні може зрости на 20%, якщо інвестиції та технології будуть застосовані ефективно.

Як повідомлялось, видобуток нафти, що розпочався понад століття тому, досяг небачених масштабів завдяки технологічному прогресу. Сьогодні темпи споживання "чорного золота" значно перевищують природні можливості відновлення, що змушує нас замислитися, наскільки вистачить світових запасів.

Також ми розповідали, що канадська енергетична компанія повідомила про найбільше відкриття покладів нафти в історії Польщі. Значне родовище вуглеводнів знайшли в Балтійському морі, неподалік північно-західного порту Свіноуйсьце.