Какое самое большое нефтяное месторождение Украины — регион и запасы

Добыча нефти. Фото: Pixabay

Нефть в Украине — это не только экономический ресурс, но и важный элемент энергетической безопасности. Сейчас внимание исследователей и энергетических компаний приковано к Глинско-Розбышевскому месторождению в Полтавской области, которое считается крупнейшим по запасам "черного золота" в Украине.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, об этом месторождении, его значении, истории и перспективах добычи.

Реклама

Читайте также:

Что известно о Глинско-Розбышевском месторождении

Глинско-Розбышевское месторождение, расположенное в Полтавской области, является единственным средним по размеру нефтяным месторождением в Украине. Разведанные запасы нефти с конденсатом в Украине составляют около 107 миллионов тонн, значительная часть которых приходится именно на это месторождение, пишет Энциклопедия современной Украины.

Оно входит в Восточный нефтегазоносный регион, который охватывает Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Месторождение активно разрабатывается компанией "Укрнафта", которая остается лидером нефтедобычи в Украине.

Нефть с Глинско-Розбышевского месторождения по качеству похожа на российский сорт URALS, что делает ее ценной для внутреннего рынка и экспорта.

История добычи нефти в Украине

Нефть в Украине имеет давнюю историю. Еще в XIII веке на Галичине использовали "скальное масло" для медицинских целей и смазки колес. Промышленная добыча началась в 1771 году на промысле Слобода-Рунгурская в Ивано-Франковской области. В XIX-XX веках Бориславское месторождение на Прикарпатье было крупнейшим в Европе, но его запасы значительно истощились.

Сегодня Глинско-Розбышевское месторождение стало ключевым объектом для наращивания добычи, особенно в условиях войны и потребности в энергетической независимости.

Запасы нефти

Глинско-Розбышевское месторождение выделяется среди 216 известных месторождений, большинство из которых являются мелкими. Его уникальность заключается в стабильных объемах добычи и потенциале для расширения. "Укрнафта" сообщала о планах бурения двух крупных скважин с прогнозным объемом добычи более 100 тонн в сутки каждая, что может усилить значение этого месторождения.

"Украина имеет значительный потенциал для наращивания добычи нефти, в частности благодаря Глинско-Розбышевскому месторождению. Новые технологии бурения позволяют нам эффективнее использовать имеющиеся запасы", — отметил генеральный директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий в комментарии для РБК-Украина.

Перспективы добычи нефти

Украина планирует наращивать добычу нефти, несмотря на сложные условия военного времени. Глинско-Розбышевское месторождение остается приоритетным благодаря своим запасам и развитой инфраструктуре. По оценкам экспертов, применение методов глубокого бурения может открыть доступ к ранее недоступным горизонтам, что увеличит добычу на 10-15% к 2030 году.

Основными вызовами для Глинско-Розбышевского месторождения являются истощение легкодоступных залежей и потребность в модернизации оборудования. Война также влияет на логистику и инвестиции. Однако правительство работает над упрощением лицензирования для частных компаний, что может привлечь больше игроков в отрасль.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году добыча нефти в Украине может вырасти на 20%, если инвестиции и технологии будут применены эффективно.

Как сообщалось, добыча нефти, начавшаяся более века назад, достигла невиданных масштабов благодаря технологическому прогрессу. Сегодня темпы потребления "черного золота" значительно превышают естественные возможности восстановления, что заставляет нас задуматься, насколько хватит мировых запасов.

Также мы рассказывали, что канадская энергетическая компания сообщила о крупнейшем открытии залежей нефти в истории Польши. Значительное месторождение углеводородов нашли в Балтийском море, недалеко от северо-западного порта Свиноуйсьце.