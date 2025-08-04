ОПЕК+ збільшив видобуток нафти — як відреагували ціни на нове рішення

Видобуток нафти. Фото ілюстративне: Pixabay

Ціни на нафту впали після того, як ОПЕК+ домовилася про чергове значне збільшення видобутку у вересні. Водночас трейдери, як і раніше, побоюються подальших санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters.

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Що відбувається з цінами на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent вранці у понеділок, 4 серпня, впали на 85 центів, або 1,2%, до $68,82 за барель, а ф'ючерси на нафту нафти марки West Texas Intermediate впали на 82 центи, або 1,2%, до $66,51 за бар. Обидва контракти закрилися у п'ятницю, 1 серпня, зі зниженням приблизно на $2.

В чому причина падіння цін

Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, відомі як ОПЕК+, у неділю, 3 серпня, домовилися збільшити видобуток нафти на 547 000 барелів на добу у вересні, що стане останнім кроком у серії прискореного підвищення обсягів видобутку для відновлення частки ринку.

Цей крок, що відповідає очікуванням ринку, знаменує собою повне і швидке скасування найбільшого траншу скорочення видобутку ОПЕК+, що становить близько 2,5 млн барелів на добу, або близько 2,4% світового попиту.

Чого очікувати від цін на нафту

Аналітики Goldman Sachs очікують, що фактичне збільшення постачання з боку восьми країн ОПЕК+, які збільшили видобуток з березня, становитиме 1,7 млн барелів на добу, оскільки інші члени групи скоротили видобуток після попереднього надвиробництва.

Інвестори також продовжили аналізувати вплив останніх мит США на експорт десятків торгових партнерів.

Однак інвестори, як і раніше, побоюються подальших санкцій США проти Росії, оскільки Трамп пригрозив запровадити 100% вторинні мита для покупців російської сирої нафти, намагаючись чинити тиск на Москву і змусити її припинити війну в Україні.

"У середньостроковій перспективі ціни на нафту формуватимуться під впливом тарифів та геополітики. Очікується, що будь-який стрибок цін, спричинений енергетичними санкціями, буде короткочасним", — заявив аналітик PVM Тамаш Варга.

За даними видання, щонайменше два судна, завантажені російською нафтою, призначеною для нафтопереробних заводів в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.

Аналітики ING у своїй замітці зазначають, що це поставить під загрозу постачання близько 1,7 млн барелів сирої нафти на добу, якщо індійські нафтопереробні заводи припинять купувати російську нафту.

Однак два джерела в уряді Індії повідомили агентству Reuters у суботу, що країна продовжить закуповувати нафту в Росії, попри погрози Трампа.

Чого очікувати українцям

Ціна на нафту зростатиме — відповідно збільшуватиметься інфляція й зростатиме ціна на харчові продукти. Про це заявив експерт з економічних питань Олег Саркіц в ефірі День.LIVE.

"Оптимістичних, на жаль, прогнозів неможливо навіть надати, тому що подальше збільшення ціни на нафту очікується. Виходячи з геополітичних процесів і з геополітичної кон'юнктури, яка відбувається сьогодні у світі", — зазначив він.

Експерт також додав, що пальне — ключовий елемент для будь-якого виробництва, тому його ціна впливає на все інше.

Раніше ми писали, що канадська енергетична компанія зробила найбільше відкриття родовища нафти, яке будь-коли реєстрували на території Польщі. Вона виявила велике родовище вуглеводнів у Балтійському морі неподалік північно-західного портового міста Свіноуйсьце.

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