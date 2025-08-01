Запаси нафти у світі — чи надовго їх вистачить

Устаткування для видобутку нафти. Фото: УНІАН

Людство почало добувати нафту понад 100 років тому. З розвитком технологій видобуток сягнув настільки великих масштабів, що природа не встигає поповнювати запаси.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки "чорного золота" залишилося у світі.

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Скільки запасів нафти залишилося у світі

Нафтові запаси розподілені по планеті нерівномірно і найчастіше їх знаходять у певних регіонах. Як пише видання Live Science, станом на 2023 рік у світі ще було майже 1,6 трильйона барелів видобувної нафти. Однак є ще не відкриті, але потенційно доступні запаси. Скільки їх насправді — точно невідомо, але за даними Геологічної служби США вони можуть становити близько 565 мільярдів барелів.

Скільки ще років можна буде добувати нафту

Фахівці вивели формулу, за якою розрахували, скільки ще років людство зможе отримувати нафту. Так, обсяг відомих запасів вони ділять на річний рівень споживання. Якщо спиратися на поточний рівень видобутку "чорного золота", то ресурсу вистачить ще на 50 років.

При цьому варто враховувати, що у світі часто з'являються нові дані щодо запасів нафти, аже в різних країнах відкривають нові родовища. Але людство видобуває нафту приблизно з тією ж швидкістю, з якою відкриваються нові родовища, тож розрахунковий термін практично залишається без змін.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі знайшли найбільше в історії країни родовище нафти та газу. Запаси ресурсів розташовані у Балтійському морі. Дізнавайтесь також, на яких глибинах залягає нафта.