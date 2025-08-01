Запасы нефти в мире — надолго ли их хватит

Оборудование для добычи нефти. Фото: УНИАН

Человечество начало добывать нефть более 100 лет назад. С развитием технологий добыча достигла настолько больших масштабов, что природа не успевает пополнять запасы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько "черного золота" осталось в мире.

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Сколько запасов нефти осталось в мире

Нефтяные запасы распределены по планете неравномерно и чаще всего их находят в определенных регионах. Как пишет издание Live Science, по состоянию на 2023 год в мире еще было почти 1,6 триллиона баррелей добываемой нефти. Однако есть еще не открытые, но потенциально доступные запасы. Сколько их на самом деле — точно неизвестно, но по данным Геологической службы США они могут составлять около 565 миллиардов баррелей.

Сколько еще лет можно будет добывать нефть

Специалисты вывели формулу, по которой рассчитали, сколько еще лет человечество сможет получать нефть. Так, объем известных запасов они делят на годовой уровень потребления. Если опираться на текущий уровень добычи "черного золота", то ресурса хватит еще на 50 лет.

При этом стоит учитывать, что в мире часто появляются новые данные по запасам нефти, а также в разных странах открывают новые месторождения. Но человечество добывает нефть примерно с той же скоростью, с которой открываются новые месторождения, поэтому расчетный срок практически остается без изменений.

Напомним, недавно в Польше нашли крупнейшее в истории страны месторождение нефти и газа. Запасы ресурсов расположены в Балтийском море. Узнавайте также, на каких глубинах залегает нефть.