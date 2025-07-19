Ближче, ніж здається — найменші глибини, на яких залягає нафта в морі

Нафтовидобувна платформа. Фото ілюстративне: Pixabay

Видобуток нафти в морі не завжди вимагає встановлення бурових платформ на великих глибинах. Адже значна частина морських нафтових покладів залягає відносно неглибоко — що значно спрощує їх розробку та знижує собівартість видобутку.

Новини.LIVE розповідають про найменші глибини, на яких залягає нафта в морі.

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Через вичерпання запасів наземних родовищ нафти розпочалася розробка родовищ під морським дном, йдеться на порталі РСС. Для цього будуються бурові платформи, що є складним, дорогим та тривалим процесом, який зазвичай триває два роки. Бурові платформи можуть бути стаціонарно закріплені на дні (глибина до 90 м) або дрейфувати на спеціальних поплавцях, закріплених якірною системою.

Обсяг видобутої таким чином нафти залежить тільки від застосовуваних методів буріння. Ключовими факторами тут є геологічні характеристики, як от:

проникність порід;

потужність природних пластових тисків;

пористість покладу;

в'язкість нафти.

Не останнє місце в цьому питанні посідає також глибина залягання сировини.

На яких найменших глибинах залягає нафта в морі

Цей показник може варіюватися від кількох сотень до понад 10 000 метрів, залежно від геологічних умов регіону видобутку. В деяких країнах світу найменші глибини, на яких залягає нафта в морях і океанах, починаються буквально з декількох метрів.

Це так звана континентальна (шельфова) зона, де глибина води зазвичай не перевищує 200 метрів. Саме в цій зоні розташовані найбільш доступні поклади морської нафти.

Серед яскравих прикладів — Північне море (між Великою Британією, Норвегією та Данією), де нафтові родовища залягають на глибинах від 20 до 150 метрів. Також значна кількість мілководних родовищ розробляється в Перській затоці, де середня глибина води становить лише 30–40 метрів.

Однак варто розуміти, що глибина моря і глибина залягання нафти під дном не залежать одна від одної. Навіть у мілководних районах пласт з нафтою може бути глибоко — до кількох кілометрів під морським дном. Наприклад, у Північному морі свердловини проходять 3–5 км гірських порід, хоча саме море має глибину менш як 100 метрів.

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