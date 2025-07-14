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Головна Індустрії Барель нафти — скільки у ньому літрів сировини насправді

Барель нафти — скільки у ньому літрів сировини насправді

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 10:35
Видобуток нафти — скільки літрів в одному барелі чорного золота
Нафтонакопичувальний резервуар. Фото: УНІАН

Об'єми нафти вимірюються у барелях, і цю одиницю використовують по всьому світу. При цьому для нафтової галузі барель — це точно встановлений об'єм сировини. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки нафти в одному барелі. 

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Один барель — скільки це нафти

За інформацією інституту нафти США, американський барель нафти (bbl) — це міжнародний стандарт, за яким вимірюють об'єм сирої нафти. Один барель чорного золота становить 42 галони США — це майже 159 літрів або 35 британських (імперських галонів).

При цьому існує стандартний нафтовий барель — це об'єм нафти, розігрітої до температури у 60 градусів за Фаренгейтом (15,6 градуса за Цельсієм).

Об'єми нафти вимірюють й за іншими системами. Наприклад: 

  • один барель нафти — 159 літрів;
  • один метрична тонна нафти — 7,5 бареля (залежно від щільності конкретної марки нафти);
  • один кубічний метр нафти — 6,3 бареля.

Чому нафту вимірюють у барелях 

Усе дуже просто: у 1859 році в Пенсільванії пробурили першу комерційну нафтову свердловину. Тоді ніякої стандартизації ще не існувало, тож нафта, як пише Financial Times, зберігалася та перевозилася у діжках, цебрах, винних та пивних бочках. Згодом нафтовиробники почали використовувати дерев'яні бочки для транспортування своєї продукції. Об'єм цих бочок становив 42 американські галони (159 літрів).

З часом цю одиницю вимірювання визначили зручною: не надто важка для ручного навантаження, зручна у розрахунках та зберіганні. І з 1860-х років 42-галонова бочка стала промисловим стандартом.

Про що ще варто знати 

Нафту, яку видобувають країни, розподіляють на різні види. Станом на зараз у світі налічується майже сотня різних видів чорного золота. 

Серед усіх сортів виокремлюють три еталонні стандарти, і саме вони  впливають на ціни на світовому ринку нафти:

  • WTI — видобувають у США, у штаті Техас;
  • Brent — видобувають у Північному морі;
  • Dubai Crude — Дубайська нафта.

Раніше ми розповідали, які держави видобувають найбільше нафти та як це впливає на їхні позиції у світі. Дізнавайтесь також, де в Україні збудували найбільшу нафтову свердловину

нафта видобуток ресурси барель літр
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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