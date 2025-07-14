Добыча нефти - сколько литров в одном барреле черного золота

Нефтенакопительный резервуар. Фото: УНИАН

Объемы нефти измеряются в баррелях, и эту единицу используют по всему миру. При этом для нефтяной отрасли баррель — это точно установленный объем сырья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько нефти в одном барреле.

Реклама

Читайте также:

Один баррель — сколько это нефти

По информации института нефти США, американский баррель нефти (bbl) — это международный стандарт, по которому измеряют объем сырой нефти. Один баррель черного золота составляет 42 галлона США — это почти 159 литров или 35 британских (имперских галлонов).

При этом существует стандартный нефтяной баррель — это объем нефти, разогретой до температуры в 60 градусов по Фаренгейту (15,6 градуса по Цельсию).

Объемы нефти измеряют и по другим системам. Например:

один баррель нефти — 159 литров;

одна метрическая тонна нефти — 7,5 барреля (в зависимости от плотности конкретной марки нефти);

один кубический метр нефти — 6,3 барреля.

Почему нефть измеряют в баррелях

Все очень просто: в 1859 году в Пенсильвании пробурили первую коммерческую нефтяную скважину. Тогда никакой стандартизации еще не существовало, поэтому нефть, как пишет Financial Times хранилась и перевозилась в бочках, ведрах, винных и пивных бочках. Впоследствии нефтепроизводители начали использовать деревянные бочки для транспортировки своей продукции. Объем этих бочек составлял 42 американских галлона (159,9 литров).

Со временем эту единицу измерения определили удобной: не слишком тяжелая для ручной погрузки, удобная в расчетах и хранении. И с 1860-х годов 42-галлонная бочка стала промышленным стандартом.

О чем еще стоит знать

Нефть, которую добывают страны, распределяют на различные виды. По состоянию на сейчас в мире насчитывается почти сотня различных видов черного золота.

Среди всех сортов выделяют три эталонных стандарта, и именно они влияют на цены на мировом рынке нефти:

WTI — добывают в США, в штате Техас;

Brent — добывают в Северном море;

Dubai Crude — Дубайская нефть.

Ранее мы рассказывали, какие государства добывают больше всего нефти и как это влияет на их позиции в мире. Узнавайте также, где в Украине построили самую большую нефтяную скважину.