Добыча нефти - сколько литров в одном барреле черного золота

Баррель нефти — сколько в нем литров сырья на самом деле
Объемы нефти измеряются в баррелях, и эту единицу используют по всему миру. При этом для нефтяной отрасли баррель — это точно установленный объем сырья.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько нефти в одном барреле.
Один баррель — сколько это нефти
По информации института нефти США, американский баррель нефти (bbl) — это международный стандарт, по которому измеряют объем сырой нефти. Один баррель черного золота составляет 42 галлона США — это почти 159 литров или 35 британских (имперских галлонов).
При этом существует стандартный нефтяной баррель — это объем нефти, разогретой до температуры в 60 градусов по Фаренгейту (15,6 градуса по Цельсию).
Объемы нефти измеряют и по другим системам. Например:
- один баррель нефти — 159 литров;
- одна метрическая тонна нефти — 7,5 барреля (в зависимости от плотности конкретной марки нефти);
- один кубический метр нефти — 6,3 барреля.
Почему нефть измеряют в баррелях
Все очень просто: в 1859 году в Пенсильвании пробурили первую коммерческую нефтяную скважину. Тогда никакой стандартизации еще не существовало, поэтому нефть, как пишет Financial Times хранилась и перевозилась в бочках, ведрах, винных и пивных бочках. Впоследствии нефтепроизводители начали использовать деревянные бочки для транспортировки своей продукции. Объем этих бочек составлял 42 американских галлона (159,9 литров).
Со временем эту единицу измерения определили удобной: не слишком тяжелая для ручной погрузки, удобная в расчетах и хранении. И с 1860-х годов 42-галлонная бочка стала промышленным стандартом.
О чем еще стоит знать
Нефть, которую добывают страны, распределяют на различные виды. По состоянию на сейчас в мире насчитывается почти сотня различных видов черного золота.
Среди всех сортов выделяют три эталонных стандарта, и именно они влияют на цены на мировом рынке нефти:
- WTI — добывают в США, в штате Техас;
- Brent — добывают в Северном море;
- Dubai Crude — Дубайская нефть.
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