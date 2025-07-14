Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Баррель нефти — сколько в нем литров сырья на самом деле

Баррель нефти — сколько в нем литров сырья на самом деле

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 10:35
Добыча нефти - сколько литров в одном барреле черного золота
Нефтенакопительный резервуар. Фото: УНИАН

Объемы нефти измеряются в баррелях, и эту единицу используют по всему миру. При этом для нефтяной отрасли баррель — это точно установленный объем сырья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько нефти в одном барреле.

Реклама
Читайте также:

Один баррель — сколько это нефти

По информации института нефти США, американский баррель нефти (bbl) — это международный стандарт, по которому измеряют объем сырой нефти. Один баррель черного золота составляет 42 галлона США — это почти 159 литров или 35 британских (имперских галлонов).

При этом существует стандартный нефтяной баррель — это объем нефти, разогретой до температуры в 60 градусов по Фаренгейту (15,6 градуса по Цельсию).

Объемы нефти измеряют и по другим системам. Например:

  • один баррель нефти — 159 литров;
  • одна метрическая тонна нефти — 7,5 барреля (в зависимости от плотности конкретной марки нефти);
  • один кубический метр нефти — 6,3 барреля.

Почему нефть измеряют в баррелях

Все очень просто: в 1859 году в Пенсильвании пробурили первую коммерческую нефтяную скважину. Тогда никакой стандартизации еще не существовало, поэтому нефть, как пишет Financial Times хранилась и перевозилась в бочках, ведрах, винных и пивных бочках. Впоследствии нефтепроизводители начали использовать деревянные бочки для транспортировки своей продукции. Объем этих бочек составлял 42 американских галлона (159,9 литров).

Со временем эту единицу измерения определили удобной: не слишком тяжелая для ручной погрузки, удобная в расчетах и хранении. И с 1860-х годов 42-галлонная бочка стала промышленным стандартом.

О чем еще стоит знать

Нефть, которую добывают страны, распределяют на различные виды. По состоянию на сейчас в мире насчитывается почти сотня различных видов черного золота.

Среди всех сортов выделяют три эталонных стандарта, и именно они влияют на цены на мировом рынке нефти:

  • WTI — добывают в США, в штате Техас;
  • Brent — добывают в Северном море;
  • Dubai Crude — Дубайская нефть.

Ранее мы рассказывали, какие государства добывают больше всего нефти и как это влияет на их позиции в мире. Узнавайте также, где в Украине построили самую большую нефтяную скважину.

нефть добыча ресурсы баррель литр
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации