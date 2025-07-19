Ближе, чем кажется - самые маленькие глубины, на которых залегает нефть в море

Нефтедобывающая платформа. Фото иллюстративное: Pixabay

Добыча нефти в море не всегда требует установки буровых платформ на больших глубинах. Ведь значительная часть морских нефтяных залежей располагается относительно неглубоко — что значительно упрощает их разработку и снижает себестоимость добычи.

Новини.LIVE рассказывают о наименьших глубинах, на которых залегает нефть в море.

Реклама

Читайте также:

Как добывают нефть в море

В связи с исчерпанием запасов наземных месторождений нефти началась разработка месторождений под морским дном, говорится на портале РСС. Для этого строятся буровые платформы, что является сложным, дорогостоящим и длительным процессом, который обычно занимает два года. Буровые платформы могут быть стационарно закреплены на дне (глубина до 90 м) или дрейфовать на специальных поплавках, закрепленных якорной системой.

Объем добытой таким образом нефти зависит только от применяемых методов бурения. Ключевыми факторами здесь являются геологические характеристики, такие как:

проницаемость пород;

мощность естественных пластовых давлений;

пористость залежи;

вязкость нефти.

Не последнее место в этом вопросе занимает также глубина залегания сырья.

На каких наименьших глубинах залегает нефть в море

Этот показатель может варьироваться от нескольких сотен до более 10 000 метров, в зависимости от геологических условий региона добычи. В некоторых странах мира наименьшие глубины, на которых залегает нефть в морях и океанах, начинаются буквально с нескольких метров.

Это так называемая континентальная (шельфовая) зона, где глубина воды обычно не превышает 200 метров. Именно в этой зоне расположены наиболее доступные залежи морской нефти.

Среди ярких примеров — Северное море (между Великобританией, Норвегией и Данией), где нефтяные месторождения залегают на глубинах от 20 до 150 метров. Также значительное количество мелководных месторождений разрабатывается в Персидском заливе, где средняя глубина воды составляет всего 30-40 метров.

Однако стоит понимать, что глубина моря и глубина залегания нефти под дном не зависят друг от друга. Даже в мелководных районах пласт с нефтью может быть глубоко — до нескольких километров под морским дном. Например, в Северном море скважины проходят 3-5 км горных пород, хотя само море имеет глубину менее 100 метров.

Ранее мы писали, где в Украине добывают нефть.

Также узнавайте, сколько на самом деле литров сырья в одном барреле нефти.