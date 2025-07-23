Одне з найбільших за десятиліття — В Європі відкрили нове родовище нафти й газу

Видобуток нафти. Фото ілюстративне: Pixabay

Канадська енергетична компанія зробила найбільше відкриття родовища нафти, яке будь-коли реєстрували на території Польщі. Вона виявила велике родовище вуглеводнів у Балтійському морі неподалік північно-західного портового міста Свіноуйсьце.

Про це йдеться на порталі TVP World.

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Компанія Central European Petroleum (CEP) оголосила про відкриття родовища на своїй свердловині Wolin East 1 (WE1), яке може містити 22 мільйони тонн запасів сирої нафти та конденсату, а також 5 мільярдів кубометрів природного газу товарного сорту.

Що відомо про родовище

За попередніми оцінками Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі, розширена концесія Wolin містить понад 33 мільйони тонн нафти та конденсату та 27 мільярдів кубометрів газу.

Як повідомляє Польське інформагентство, це відкриття входить до найбільших відкриттів родовищ традиційної нафти в Європі за останнє десятиліття.

Свердловина WE1 була пробурена за допомогою самопідіймальної платформи на глибині 9,5 метра і досягла загальної вертикальної глибини 2 715 метрів.

"Це історичний момент як для Central European Petroleum, так і для польського енергетичного сектору", — заявив у пресрелізі генеральний директор CEP Рольф Г. Скаар.

Він додав, що Wolin East — це більше, ніж просто перспективне родовище, це спільна можливість розкрити весь геологічний та енергетичний потенціал Балтійського моря.

Значення відкриття

Професор Кшиштоф Галош, заступник державного секретаря Польщі та головний національний геолог, заявив, що цей проєкт може стати поворотним моментом для енергетичної незалежності країни та знизити залежність від зовнішніх постачань вуглеводнів.

Він заявив, що майбутній розвиток об'єкта може зробити значний внесок у зміцнення енергетичної безпеки Польщі.

"Відкриття родовища Wolin East може стати проривом в історії розвідки вуглеводнів у Польщі, особливо в районах, які ще недостатньо вивчені, таких як Польська виняткова економічна зона в Балтійському морі", — сказав геолог.

Площа концесії Wolin складає 593 квадратні кілометри. Оператором ділянки є польське дочірнє підприємство CEP — Central European Petroleum.

Головна компанія, що базується в Калгарі, контролюється норвезькими інвесторами та спеціалізується на розвідці та видобутку вуглеводнів у Центральній та Східній Європі.

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