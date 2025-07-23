Одно из крупнейших за десятилетие — В Европе открыли новое месторождение нефти и газа

В Европе открыли новое месторождение нефти и газа — что известно
Канадская энергетическая компания сделала крупнейшее открытие месторождения нефти, которое когда-либо регистрировали на территории Польши. Она обнаружила крупное месторождение углеводородов в Балтийском море недалеко от северо-западного портового города Свиноуйсьце.
Об этом говорится на портале TVP World.
Компания Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии месторождения на своей скважине Wolin East 1 (WE1), которое может содержать 22 миллиона тонн запасов сырой нефти и конденсата, а также 5 миллиардов кубометров природного газа товарного сорта.
Что известно о месторождении
По предварительным оценкам Министерства климата и окружающей среды Польши, расширенная концессия Wolin содержит более 33 миллионов тонн нефти и конденсата и 27 миллиардов кубометров газа.
Как сообщает Польское информагентство, это открытие входит в число крупнейших открытий месторождений традиционной нефти в Европе за последнее десятилетие.
Скважина WE1 была пробурена с помощью самоподъемной платформы на глубине 9,5 метра и достигла общей вертикальной глубины 2 715 метров.
"Это исторический момент как для Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора", — заявил в пресс-релизе генеральный директор CEP Рольф Г. Скаар.
Он добавил, что Wolin East — это больше, чем просто перспективное месторождение, это общая возможность раскрыть весь геологический и энергетический потенциал Балтийского моря.
Значение открытия
Профессор Кшиштоф Галош, заместитель государственного секретаря Польши и главный национальный геолог, заявил, что этот проект может стать поворотным моментом для энергетической независимости страны и снизить зависимость от внешних поставок углеводородов.
Он заявил, что будущее развитие объекта может сделать значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Польши.
"Открытие месторождения Wolin East может стать прорывом в истории разведки углеводородов в Польше, особенно в районах, которые еще недостаточно изучены, таких как Польская исключительная экономическая зона в Балтийском море", — сказал геолог.
Площадь концессии Wolin составляет 593 квадратных километра. Оператором участка является польское дочернее предприятие CEP — Central European Petroleum.
Главная компания, базирующаяся в Калгари, контролируется норвежскими инвесторами и специализируется на разведке и добыче углеводородов в Центральной и Восточной Европе.
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