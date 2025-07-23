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Главная Индустрии В Европе открыли новое месторождение нефти и газа — что известно

В Европе открыли новое месторождение нефти и газа — что известно

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 14:45
Одно из крупнейших за десятилетие — В Европе открыли новое месторождение нефти и газа
Добыча нефти. Фото иллюстративное: Pixabay

Канадская энергетическая компания сделала крупнейшее открытие месторождения нефти, которое когда-либо регистрировали на территории Польши. Она обнаружила крупное месторождение углеводородов в Балтийском море недалеко от северо-западного портового города Свиноуйсьце.

Об этом говорится на портале TVP World.

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Компания Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии месторождения на своей скважине Wolin East 1 (WE1), которое может содержать 22 миллиона тонн запасов сырой нефти и конденсата, а также 5 миллиардов кубометров природного газа товарного сорта.

Что известно о месторождении

По предварительным оценкам Министерства климата и окружающей среды Польши, расширенная концессия Wolin содержит более 33 миллионов тонн нефти и конденсата и 27 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает Польское информагентство, это открытие входит в число крупнейших открытий месторождений традиционной нефти в Европе за последнее десятилетие.

Скважина WE1 была пробурена с помощью самоподъемной платформы на глубине 9,5 метра и достигла общей вертикальной глубины 2 715 метров.

"Это исторический момент как для Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора", — заявил в пресс-релизе генеральный директор CEP Рольф Г. Скаар.

Он добавил, что Wolin East — это больше, чем просто перспективное месторождение, это общая возможность раскрыть весь геологический и энергетический потенциал Балтийского моря.

Значение открытия

Профессор Кшиштоф Галош, заместитель государственного секретаря Польши и главный национальный геолог, заявил, что этот проект может стать поворотным моментом для энергетической независимости страны и снизить зависимость от внешних поставок углеводородов.

Он заявил, что будущее развитие объекта может сделать значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Польши.

"Открытие месторождения Wolin East может стать прорывом в истории разведки углеводородов в Польше, особенно в районах, которые еще недостаточно изучены, таких как Польская исключительная экономическая зона в Балтийском море", — сказал геолог.

Площадь концессии Wolin составляет 593 квадратных километра. Оператором участка является польское дочернее предприятие CEP — Central European Petroleum.

Главная компания, базирующаяся в Калгари, контролируется норвежскими инвесторами и специализируется на разведке и добыче углеводородов в Центральной и Восточной Европе.

Ранее мы писали, сколько газовых месторождений есть в Украине.

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Европа нефть газ добыча месторождение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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