ОПЕК+ увеличил добычу нефти — как отреагировали цены на новое решение

Добыча нефти. Фото иллюстративное: Pixabay

Цены на нефть упали после того, как ОПЕК+ договорилась об очередном значительном увеличении добычи в сентябре. В то же время трейдеры по-прежнему опасаются дальнейших санкций против России.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Читайте также:

Что происходит с ценами на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent утром в понедельник, 4 августа, упали на 85 центов, или 1,2%, до $68,82 за баррель, а фьючерсы на нефть нефти марки West Texas Intermediate упали на 82 цента, или 1,2%, до $66,51 за барр. Оба контракта закрылись в пятницу, 1 августа, со снижением примерно на $2.

В чем причина падения цен

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, известные как ОПЕК+, в воскресенье, 3 августа, договорились увеличить добычу нефти на 547 000 баррелей в сутки в сентябре, что станет последним шагом в серии ускоренного повышения объемов добычи для восстановления доли рынка.

Этот шаг, соответствующий ожиданиям рынка, знаменует собой полную и быструю отмену крупнейшего транша сокращения добычи ОПЕК+, что составляет около 2,5 млн баррелей в сутки, или около 2,4% мирового спроса.

Чего ожидать от цен на нефть

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что фактическое увеличение поставок со стороны восьми стран ОПЕК+, которые увеличили добычу с марта, составит 1,7 млн баррелей в сутки, поскольку другие члены группы сократили добычу после предыдущего перепроизводства.

Инвесторы также продолжили анализировать влияние последних пошлин США на экспорт десятков торговых партнеров.

Однако инвесторы по-прежнему опасаются дальнейших санкций США против России, поскольку Трамп пригрозил ввести 100% вторичные пошлины для покупателей российской сырой нефти, пытаясь оказать давление на Москву и заставить ее прекратить войну в Украине.

"В среднесрочной перспективе цены на нефть будут формироваться под влиянием тарифов и геополитики. Ожидается, что любой скачок цен, вызванный энергетическими санкциями, будет кратковременным", — заявил аналитик PVM Тамаш Варга.

По данным издания, по меньшей мере два судна, загруженные российской нефтью, предназначенной для нефтеперерабатывающих заводов в Индии, были перенаправлены в другие пункты назначения после новых санкций США.

Аналитики ING в своей заметке отмечают, что это поставит под угрозу поставки около 1,7 млн баррелей сырой нефти в сутки, если индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратят покупать российскую нефть.

Однако два источника в правительстве Индии сообщили агентству Reuters в субботу, что страна продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа.

Чего ждать украинцам

Цена на нефть будет расти — соответственно, будет увеличиваться инфляция и расти цена на пищевые продукты. Об этом заявил эксперт по экономическим вопросам Олег Саркиц в эфире День.LIVE.

"Оптимистичных, к сожалению, прогнозов невозможно даже предоставить, потому что дальнейшее увеличение цены на нефть ожидается. Исходя из геополитических процессов и из геополитической конъюнктуры, которая происходит сегодня в мире", — отметил он.

Эксперт также добавил, что горючее является ключевым элементом для любого производства, поэтому его цена влияет на все остальное.

Ранее мы писали, что канадская энергетическая компания сделала крупнейшее открытие месторождения нефти, которое когда-либо регистрировали на территории Польши. Она обнаружила крупное месторождение углеводородов в Балтийском море недалеко от северо-западного портового города Свиноуйсьце.

Также узнавайте, сколько нефти осталось в мире.