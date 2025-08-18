Найглибший кар'єр в Україні — в чому його унікальність

Кар‘єр Південного ГЗК. Фото: rudana.com.ua

У самому серці Кривого Рогу, промислового осередку України, розташований кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПівдГЗК) — найглибший в Україні. Його історія почалася ще у 1935 році, коли геологи виявили багаті поклади залізної руди. Через десять років, у 1945-му, пробурили перші свердловини глибиною до 330 метрів. Сьогодні він не лише промисловий гігант, а й унікальна туристична локація, що приваблює тисячі відвідувачів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чим унікальний найглибший кар'єр в Україні та які його перспективи.

Масштаби кар’єру Південного ГЗК

У 1955 році стартував повноцінний видобуток, який зробив цей кар’єр експериментальною платформою для передових гірничих технологій Східної Європи.

Кар’єр вражає своїми розмірами: глибина сягає 400 метрів, довжина — понад 3 кілометри, а ширина — 2,5 кілометри. Його площа, що перевищує 570 гектарів, утричі більша за князівство Монако. Щороку тут видобувають мільйони тонн залізної руди, яка стає основою для виробництва чавуну та сталі.

"Південний ГЗК — це не просто кар’єр, а символ індустріальної могутності України, який поєднує технології та природну велич. Ці масштаби роблять його одним із найглибших не лише в Україні, а й у Європі", — пише ресурс Discover.

Марсіанські пейзажі Кривого Рогу

Червонувато-бурі схили кар’єру нагадують поверхню Марса, що робить його унікальним туристичним об’єктом. Ландшафт із гігантськими терасами та важкою технікою, яка виглядає крихітною на тлі велетенських горизонтів, створює враження іншої планети.

Оглядовий майданчик, облаштований комбінатом, дозволяє відвідувачам насолодитися цією космічною панорамою. Туристи, які побували тут, порівнюють краєвиди з кадрами з науково-фантастичних фільмів. Саме тому Кривий Ріг отримав прізвисько "український Марс".

Промисловий туризм кар’єру ПівдГЗК

Південний ГЗК став візитівкою промислового туризму в Україні. Оглядовий майданчик приваблює мандрівників, які хочуть не лише помилуватися краєвидами, а й побачити, як працює гігантська техніка — від 100-тонних БелАЗів до потужних екскаваторів.

Особливо вражають вибухи, які проводять для розпушування породи. Це видовище, за словами відвідувачів, нагадує голлівудські блокбастери, але відбувається в реальному часі.

Проте потрапити сюди можна лише у складі організованої екскурсії або за спеціальним дозволом від керівництва комбінату, що додає локації ексклюзивності.

Унікальність кар’єру Південного ГЗК

Що робить цей кар’єр унікальним:

Його форма нагадує серце, за що його називають "сталевим серцем Кривого Рогу". Тут функціонує внутрішня залізниця для транспортування руди, що є рідкістю навіть для світових кар’єрів. Комбінат інвестує в екологічні проєкти, як-от рекультивацію земель і озеленення відвалів, що робить його прикладом відповідального видобутку.

За прогнозами геологів, запаси руди дозволять кар’єру працювати ще щонайменше 60 років, а плани розвитку включають підземний музей техніки та віртуальні VR-тури.

