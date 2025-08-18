Видео
Самый глубокий карьер Украины — чем уникально это место

Самый глубокий карьер Украины — чем уникально это место


Дата публикации 18 августа 2025 11:38
Самый глубокий карьер в Украине — в чем его уникальность
Карьер Южного ГОКа. Фото: rudana.com.ua

В самом сердце Кривого Рога, промышленного центра Украины, расположен карьер Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК) — самый глубокий в Украине. Его история началась еще в 1935 году, когда геологи обнаружили богатые залежи железной руды. Через десять лет, в 1945-м, пробурили первые скважины глубиной до 330 метров. Сегодня он не только промышленный гигант, но и уникальная туристическая локация, привлекающая тысячи посетителей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем уникален самый глубокий карьер в Украине и каковы его перспективы.

Читайте также:

Масштабы карьера Южного ГОКа

В 1955 году стартовала полноценная добыча, которая сделала этот карьер экспериментальной платформой для передовых горных технологий Восточной Европы.

Карьер поражает своими размерами: глубина достигает 400 метров, длина - более 3 километров, а ширина — 2,5 километра. Его площадь, превышающая 570 гектаров, втрое больше княжества Монако. Ежегодно здесь добывают миллионы тонн железной руды, которая становится основой для производства чугуна и стали.

"Южный ГОК — это не просто карьер, а символ индустриальной мощи Украины, который сочетает технологии и природное величие. Эти масштабы делают его одним из самых глубоких не только в Украине, но и в Европе", — пишет ресурс Discover.

Марсианские пейзажи Кривого Рога

Красновато-бурые склоны карьера напоминают поверхность Марса, что делает его уникальным туристическим объектом. Ландшафт с гигантскими террасами и тяжелой техникой, которая выглядит крошечной на фоне гигантских горизонтов, создает впечатление другой планеты.

Смотровая площадка, обустроенная комбинатом, позволяет посетителям насладиться этой космической панорамой. Туристы, побывавшие здесь, сравнивают пейзажи с кадрами из научно-фантастических фильмов. Именно поэтому Кривой Рог получил прозвище "украинский Марс".

Промышленный туризм карьера ЮГОКа

Южный ГОК стал визитной карточкой промышленного туризма в Украине. Смотровая площадка привлекает путешественников, которые хотят не только полюбоваться видами, но и увидеть, как работает гигантская техника — от 100-тонных БелАЗов до мощных экскаваторов.

Особенно поражают взрывы, которые проводят для рыхления породы. Это зрелище, по словам посетителей, напоминает голливудские блокбастеры, но происходит в реальном времени.

Однако попасть сюда можно только в составе организованной экскурсии или по специальному разрешению от руководства комбината, что добавляет локации эксклюзивности.

Уникальность карьера Южного ГОКа

Что делает этот карьер уникальным:

  1. Его форма напоминает сердце, за что его называют "стальным сердцем Кривого Рога".
  2. Здесь функционирует внутренняя железная дорога для транспортировки руды, что является редкостью даже для мировых карьеров.
  3. Комбинат инвестирует в экологические проекты, такие как рекультивация земель и озеленение отвалов, что делает его примером ответственной добычи.

По прогнозам геологов, запасы руды позволят карьеру работать еще не менее 60 лет, а планы развития включают подземный музей техники и виртуальные VR-туры.

Как сообщалось, гранит, прочный и долговечный камень с богатой палитрой оттенков, издавна используется как строительный материал для изготовления плитки и брусчатки. Благодаря своей красоте и долговечности, эту горную породу добывают в примерно 200 карьерах по всему миру, в том числе и в Украине.

Также мы рассказывали, что каолин, известный как белая глина, является ключевым стратегическим сырьем, используемым во многих отраслях: от производства керамики, бумаги и пластмасс до фармацевтики, электроники и медицины. Украина является одним из ведущих мировых поставщиков этого важного материала, входя в первую десятку стран-экспортеров.

Кривой Рог добыча полезных ископаемых добыча добыча руд карьер
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
