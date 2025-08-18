Самый глубокий карьер в Украине — в чем его уникальность

Карьер Южного ГОКа. Фото: rudana.com.ua

В самом сердце Кривого Рога, промышленного центра Украины, расположен карьер Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК) — самый глубокий в Украине. Его история началась еще в 1935 году, когда геологи обнаружили богатые залежи железной руды. Через десять лет, в 1945-м, пробурили первые скважины глубиной до 330 метров. Сегодня он не только промышленный гигант, но и уникальная туристическая локация, привлекающая тысячи посетителей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем уникален самый глубокий карьер в Украине и каковы его перспективы.

Масштабы карьера Южного ГОКа

В 1955 году стартовала полноценная добыча, которая сделала этот карьер экспериментальной платформой для передовых горных технологий Восточной Европы.

Карьер поражает своими размерами: глубина достигает 400 метров, длина - более 3 километров, а ширина — 2,5 километра. Его площадь, превышающая 570 гектаров, втрое больше княжества Монако. Ежегодно здесь добывают миллионы тонн железной руды, которая становится основой для производства чугуна и стали.

"Южный ГОК — это не просто карьер, а символ индустриальной мощи Украины, который сочетает технологии и природное величие. Эти масштабы делают его одним из самых глубоких не только в Украине, но и в Европе", — пишет ресурс Discover.

Марсианские пейзажи Кривого Рога

Красновато-бурые склоны карьера напоминают поверхность Марса, что делает его уникальным туристическим объектом. Ландшафт с гигантскими террасами и тяжелой техникой, которая выглядит крошечной на фоне гигантских горизонтов, создает впечатление другой планеты.

Смотровая площадка, обустроенная комбинатом, позволяет посетителям насладиться этой космической панорамой. Туристы, побывавшие здесь, сравнивают пейзажи с кадрами из научно-фантастических фильмов. Именно поэтому Кривой Рог получил прозвище "украинский Марс".

Промышленный туризм карьера ЮГОКа

Южный ГОК стал визитной карточкой промышленного туризма в Украине. Смотровая площадка привлекает путешественников, которые хотят не только полюбоваться видами, но и увидеть, как работает гигантская техника — от 100-тонных БелАЗов до мощных экскаваторов.

Особенно поражают взрывы, которые проводят для рыхления породы. Это зрелище, по словам посетителей, напоминает голливудские блокбастеры, но происходит в реальном времени.

Однако попасть сюда можно только в составе организованной экскурсии или по специальному разрешению от руководства комбината, что добавляет локации эксклюзивности.

Уникальность карьера Южного ГОКа

Что делает этот карьер уникальным:

Его форма напоминает сердце, за что его называют "стальным сердцем Кривого Рога". Здесь функционирует внутренняя железная дорога для транспортировки руды, что является редкостью даже для мировых карьеров. Комбинат инвестирует в экологические проекты, такие как рекультивация земель и озеленение отвалов, что делает его примером ответственной добычи.

По прогнозам геологов, запасы руды позволят карьеру работать еще не менее 60 лет, а планы развития включают подземный музей техники и виртуальные VR-туры.

