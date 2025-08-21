Месторождения железной руды — в каких карьерах самые большие залежи

Залежи железной руды в Украине — где добывают важный ресурс
На территории Украины сосредоточены значительные природные ресурсы, которые являются важным фактором для развития экономики. Например, одним из ключевых природных ресурсов является железная руда, залежи которой оцениваются в 2 трлн долларов.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных месторождениях с крупнейшими запасами железной руды в Украине.
Подробнее о добыче железной руды в Украине
Запасы железной руды в Украине, как пишет издание Forbes, оценивают в 18,1 миллиарда тонн. Железная руда — одно из самых дорогих полезных ископаемых нашей страны, ведь оценочная стоимость всех запасов составляет 2 трлн долларов. По состоянию на 1 января 2021 года в Государственном балансе полезных ископаемых Украины есть информация о 60 месторождениях железных руд, из которых 26 еще разрабатываются.
Главные месторождения железной руды
Крупнейшие месторождения сосредоточены в:
- Криворожском железорудном бассейне;
- Керченском железорудном бассейне.
Криворожский бассейн является одним из крупнейших в мире. В Кривбассе также есть самый перспективный на богатые железные руды район — Саксаганское рудное поле.
В Керченском железорудном бассейне в Крыму, который находится под временной оккупацией РФ, есть много бурого железняка, содержание железа в котором достигает 40%, а запасы составляют более 1 млрд тонн.
Здесь руды залегают близко к поверхности, поэтому ископаемые добывают открытым способом. По мнению геологов, перспективным для добычи железной руды является дно Азовского моря.
К тому же значительные запасы железной руды, как пишет Портал данных добывающей отрасли Украины, есть в Кременчугском, Белозерском и Мариупольском районах.
О чем еще стоит знать
Напомним, что в Кривом Роге работает самый глубокий в нашей стране карьер — Южный горно-обогатительного комбинат (ЮГОК). Площадь карьера в три раза больше княжества Монако. Ежегодно здесь добывают миллионы тонн железной руды, которая становится основой для производства чугуна и стали.
