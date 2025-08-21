Месторождения железной руды — в каких карьерах самые большие залежи

Техника на карьере. Скриншот из видео

На территории Украины сосредоточены значительные природные ресурсы, которые являются важным фактором для развития экономики. Например, одним из ключевых природных ресурсов является железная руда, залежи которой оцениваются в 2 трлн долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных месторождениях с крупнейшими запасами железной руды в Украине.

Подробнее о добыче железной руды в Украине

Запасы железной руды в Украине, как пишет издание Forbes, оценивают в 18,1 миллиарда тонн. Железная руда — одно из самых дорогих полезных ископаемых нашей страны, ведь оценочная стоимость всех запасов составляет 2 трлн долларов. По состоянию на 1 января 2021 года в Государственном балансе полезных ископаемых Украины есть информация о 60 месторождениях железных руд, из которых 26 еще разрабатываются.

Главные месторождения железной руды

Крупнейшие месторождения сосредоточены в:

Криворожском железорудном бассейне;

Керченском железорудном бассейне.

Криворожский железорудный бассейн на карте. Скриншот из видео

Криворожский бассейн является одним из крупнейших в мире. В Кривбассе также есть самый перспективный на богатые железные руды район — Саксаганское рудное поле.

В Керченском железорудном бассейне в Крыму, который находится под временной оккупацией РФ, есть много бурого железняка, содержание железа в котором достигает 40%, а запасы составляют более 1 млрд тонн.

Кременчугский железорудный бассейн на карте. Скриншот из видео

Здесь руды залегают близко к поверхности, поэтому ископаемые добывают открытым способом. По мнению геологов, перспективным для добычи железной руды является дно Азовского моря.

К тому же значительные запасы железной руды, как пишет Портал данных добывающей отрасли Украины, есть в Кременчугском, Белозерском и Мариупольском районах.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в Кривом Роге работает самый глубокий в нашей стране карьер — Южный горно-обогатительного комбинат (ЮГОК). Площадь карьера в три раза больше княжества Монако. Ежегодно здесь добывают миллионы тонн железной руды, которая становится основой для производства чугуна и стали.

