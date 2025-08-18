Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Східно-Саратське нафтове родовище — що про нього відомо

Східно-Саратське нафтове родовище — що про нього відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 10:35
Східно-Саратське нафтове родовище — історія, геологія та перспективи
Видобуток нафти. Фото: ukrnafta.com

Східно-Саратське нафтове родовище — це одне з небагатьох сухопутних нафтових родовищ на півдні України. Воно розташоване в Білгород-Дністровському районі Одеської області, належить до Переддобрудзької нафтогазоносної області Південного нафтогазоносного регіону України. Родовище було відкрито в 1972 році, і це стало важливою віхою в дослідженні регіону.

Редакція Новини.LIVE детально розповідає про потенціал та можливості Східно-Саратського нафтового родовища.

Реклама
Читайте також:

Геологічні особливості родовища

Східно-Саратське нафтове родовище стало одним із ключових об’єктів нафтогазової галузі України. Відкриття родовища стало результатом ретельних геологічних досліджень, які виявили значні поклади нафти в середньо- та верхньодевонських відкладах.

Східно-Саратське родовище приурочене до Саратсько-Балабанівської зони складок, розташованої на північному сході Переддобрудзького прогину.

  1. Нафтоносні відклади сформовані в середньому та верхньому девоні.
  2. Колектори, де накопичується нафта, — це порово-тріщинуваті й кавернозні перекристалізовані вапняки та доломіти. 
  3. Продуктивна товща складається з шарів ангідритів і доломітів із прошарками вапняків, а ангідрити виконують роль перемичок, що затримують нафту.

Сумарна товщина трьох продуктивних пачок становить від 291,8 до 331,6 метра, що забезпечує значний потенціал для видобутку.

"Нафта Східно-Саратського і Жовтоярського родовищ вощена, її важко й дорого добувати. Але це правильно лише до певної міри. Свердловини біля селища Кулевча Саратського і Жовтий Яр Татарбунарського районів дають саме таку нафту. Однак ближче до Дунаю, в Суворовській області, вже в 2000-х роках відкрили сировину більш зручну для видобутку. До речі, в цих місцях є природний газ", — зазначає журналіст В’ячеслав Воронков

Запаси нафти Східно-Саратського родовища

За даними геологічних досліджень, початкові видобувні запаси родовища категорій А+В+С1 оцінюються в 1 739 тисяч тонн нафти. Це робить Східно-Саратське родовище середнім за розмірами в Україні, адже, за класифікацією, до середніх належать родовища із запасами від 10 до 30 мільйонів тонн. 

Густина дегазованої нафти становить 832-859 кг/куб. м, що вказує на її відносно легкий склад, придатний для переробки. Максимальний дебіт однієї свердловини досягає 15-20 куб. м на добу, що є хорошим показником для стабільного видобутку.

Виклики та ризики видобутку

Попри потенціал, розробка родовища має свої труднощі. Геологічна будова ускладнює буріння, а висока товщина продуктивних пачок вимагає точного планування. Екологічні ризики, пов’язані з утилізацією відходів і попутного газу, потребують сучасних технологій. 

Крім того, нестабільна політична та економічна ситуація в Україні може впливати на залучення інвестицій і продовження ліцензій. Проте сучасні технології та міжнародна співпраця можуть допомогти подолати ці виклики.

Майбутнє Східно-Саратського родовища

Східно-Саратське нафтове родовище має всі шанси стати важливим елементом енергетичної безпеки України. Розширення видобутку, модернізація обладнання та залучення іноземних партнерів можуть значно збільшити його продуктивність. 

Якщо плани з буріння нових свердловин будуть реалізовані, родовище може забезпечити стабільне постачання нафти на внутрішній ринок і навіть на експорт. Це також може сприяти розвитку нових технологій у нафтогазовій галузі України.

Як повідомлялось, Глинсько-Розбишівське родовище на Полтавщині є ключовим для енергетичної безпеки України, оскільки містить найбільші запаси нафти в країні. Через це воно привертає значну увагу як дослідників, так і енергетичних компаній.

Також нещодавно в бразильському басейні Сантус було виявлено нове родовище нафти і газу. Британська компанія British Petroleum, відповідальна за це відкриття, стверджує, що це найбільше родовище, знайдене за останні 25 років.

Одеська область нафта видобуток корисних копалин видобуток корисні копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації