Східно-Саратське нафтове родовище — історія, геологія та перспективи

Східно-Саратське нафтове родовище — це одне з небагатьох сухопутних нафтових родовищ на півдні України. Воно розташоване в Білгород-Дністровському районі Одеської області, належить до Переддобрудзької нафтогазоносної області Південного нафтогазоносного регіону України. Родовище було відкрито в 1972 році, і це стало важливою віхою в дослідженні регіону.

Геологічні особливості родовища

Східно-Саратське нафтове родовище стало одним із ключових об’єктів нафтогазової галузі України. Відкриття родовища стало результатом ретельних геологічних досліджень, які виявили значні поклади нафти в середньо- та верхньодевонських відкладах.

Східно-Саратське родовище приурочене до Саратсько-Балабанівської зони складок, розташованої на північному сході Переддобрудзького прогину.

Нафтоносні відклади сформовані в середньому та верхньому девоні. Колектори, де накопичується нафта, — це порово-тріщинуваті й кавернозні перекристалізовані вапняки та доломіти. Продуктивна товща складається з шарів ангідритів і доломітів із прошарками вапняків, а ангідрити виконують роль перемичок, що затримують нафту.

Сумарна товщина трьох продуктивних пачок становить від 291,8 до 331,6 метра, що забезпечує значний потенціал для видобутку.

"Нафта Східно-Саратського і Жовтоярського родовищ вощена, її важко й дорого добувати. Але це правильно лише до певної міри. Свердловини біля селища Кулевча Саратського і Жовтий Яр Татарбунарського районів дають саме таку нафту. Однак ближче до Дунаю, в Суворовській області, вже в 2000-х роках відкрили сировину більш зручну для видобутку. До речі, в цих місцях є природний газ", — зазначає журналіст В’ячеслав Воронков.

Запаси нафти Східно-Саратського родовища

За даними геологічних досліджень, початкові видобувні запаси родовища категорій А+В+С1 оцінюються в 1 739 тисяч тонн нафти. Це робить Східно-Саратське родовище середнім за розмірами в Україні, адже, за класифікацією, до середніх належать родовища із запасами від 10 до 30 мільйонів тонн.

Густина дегазованої нафти становить 832-859 кг/куб. м, що вказує на її відносно легкий склад, придатний для переробки. Максимальний дебіт однієї свердловини досягає 15-20 куб. м на добу, що є хорошим показником для стабільного видобутку.

Виклики та ризики видобутку

Попри потенціал, розробка родовища має свої труднощі. Геологічна будова ускладнює буріння, а висока товщина продуктивних пачок вимагає точного планування. Екологічні ризики, пов’язані з утилізацією відходів і попутного газу, потребують сучасних технологій.

Крім того, нестабільна політична та економічна ситуація в Україні може впливати на залучення інвестицій і продовження ліцензій. Проте сучасні технології та міжнародна співпраця можуть допомогти подолати ці виклики.

Майбутнє Східно-Саратського родовища

Східно-Саратське нафтове родовище має всі шанси стати важливим елементом енергетичної безпеки України. Розширення видобутку, модернізація обладнання та залучення іноземних партнерів можуть значно збільшити його продуктивність.

Якщо плани з буріння нових свердловин будуть реалізовані, родовище може забезпечити стабільне постачання нафти на внутрішній ринок і навіть на експорт. Це також може сприяти розвитку нових технологій у нафтогазовій галузі України.

