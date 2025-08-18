Видео
Главная Индустрии Восточно-Саратское нефтяное месторождение — что о нем известно

Восточно-Саратское нефтяное месторождение — что о нем известно

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 10:35
Восточно-Саратское нефтяное месторождение — история, геология и перспективы
Добыча нефти. Фото: ukrnafta.com

Восточно-Саратское нефтяное месторождение — это одно из немногих сухопутных нефтяных месторождений на юге Украины. Оно расположено в Белгород-Днестровском районе Одесской области, относится к Преддобружской нефтегазоносной области Южного нефтегазоносного региона Украины. Месторождение было открыто в 1972 году, и это стало важной вехой в исследовании региона.

Редакция Новини.LIVE подробно рассказывает о потенциале и возможностях Восточно-Саратского нефтяного месторождения.

Геологические особенности месторождения

Восточно-Саратское нефтяное месторождение стало одним из ключевых объектов нефтегазовой отрасли Украины. Открытие месторождения стало результатом тщательных геологических исследований, которые выявили значительные залежи нефти в средне- и верхнедевонских отложениях.

Восточно-Саратское месторождение приурочено к Саратско-Балабановской зоне складок, расположенной на северо-востоке Преддобружского прогиба.

  1. Нефтеносные отложения сформированы в среднем и верхнем девоне.
  2. Коллекторы, где накапливается нефть, — это порово-трещиноватые и кавернозные перекристаллизованные известняки и доломиты.
  3. Продуктивная толща состоит из слоев ангидритов и доломитов с прослойками известняков, а ангидриты выполняют роль перемычек, задерживающих нефть.

Суммарная толщина трех продуктивных пачек составляет от 291,8 до 331,6 метров, что обеспечивает значительный потенциал для добычи.

"Нефть Восточно-Саратского и Жовтоярского месторождений вощеная, ее трудно и дорого добывать. Но это правильно лишь до определенной степени. Скважины возле поселка Кулевча Саратского и Желтый Яр Татарбунарского районов дают именно такую нефть. Однако ближе к Дунаю, в Суворовской области, уже в 2000-х годах открыли сырье более удобное для добычи. Кстати, в этих местах есть природный газ", — отмечает журналист Вячеслав Воронков.

Запасы нефти Восточно-Саратского месторождения

По данным геологических исследований, начальные извлекаемые запасы месторождения категорий А+В+С1 оцениваются в 1 739 тысяч тонн нефти. Это делает Восточно-Саратское месторождение средним по размерам в Украине, ведь, по классификации, к средним относятся месторождения с запасами от 10 до 30 миллионов тонн.

Плотность дегазированной нефти составляет 832-859 кг/куб. м, что указывает на ее относительно легкий состав, пригодный для переработки. Максимальный дебит одной скважины достигает 15-20 куб. м в сутки, что является хорошим показателем для стабильной добычи.

Вызовы и риски добычи

Несмотря на потенциал, разработка месторождения имеет свои трудности. Геологическое строение затрудняет бурение, а высокая толщина продуктивных пачек требует точного планирования. Экологические риски, связанные с утилизацией отходов и попутного газа, требуют современных технологий.

Кроме того, нестабильная политическая и экономическая ситуация в Украине может влиять на привлечение инвестиций и продление лицензий. Однако современные технологии и международное сотрудничество могут помочь преодолеть эти вызовы.

Будущее Восточно-Саратского месторождения

Восточно-Саратское нефтяное месторождение имеет все шансы стать важным элементом энергетической безопасности Украины. Расширение добычи, модернизация оборудования и привлечение иностранных партнеров могут значительно увеличить его производительность.

Если планы по бурению новых скважин будут реализованы, месторождение может обеспечить стабильные поставки нефти на внутренний рынок и даже на экспорт. Это также может способствовать развитию новых технологий в нефтегазовой отрасли Украины.

Как сообщалось, Глинско-Розбышевское месторождение на Полтавщине является ключевым для энергетической безопасности Украины, поскольку содержит крупнейшие запасы нефти в стране. Поэтому оно привлекает значительное внимание как исследователей, так и энергетических компаний.

Также недавно в бразильском бассейне Сантус было обнаружено новое месторождение нефти и газа. Британская компания British Petroleum, ответственная за это открытие, утверждает, что это самое большое месторождение, найденное за последние 25 лет.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
