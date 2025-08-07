Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Нафти буде більше — де знайшли нове родовище і що це змінить

Нафти буде більше — де знайшли нове родовище і що це змінить

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 19:25
Найбільше за 25 років нафтове родовище — що про нього відомо
Бурова установка на воді. Фото: BP

У світі відкрили ще одне масштабне родовище з нафтою та газом. Цього разу поклади природних ресурсів виявили у бразильському басейні Сантус. У британській нафтогазовій компанії British Petroleum (BP), фахівці якої й виявили нове родовище вже заявили, що це наймасштабніше за останні 25 років відкриття.

Про це пише агентство Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про нафтове родовище у Бразилії 

В компанії не розголошують повну інформацію, однак зазначають, що наразі вивчають можливість створити ресурсний та вигідний виробничий центр у Бразилії. Дослідники вже перевірили родовище та отримали перші аналізи. Результати свідчать про високу концентрацію вуглекислого газу в родовищі.

Тепер BP проведе додаткові лабораторні дослідження, щоб визначити потенціал покладів. Тим часом журналісти вказують на те, що компанії у 2025 році вдалося знайти нафту та газ ще у десятьох місцях. Раніше це відбулося у Тринідаді, Єгипті, тій же Бразилії та на інших континентах.

Що відомо про компанію BP

Британське підприємство переорієнтувалося на видобуток нафти та газу на початку 2025 року, після кількох невдалих спроб інвестувати у низьковуглецеві технології. За даними Bloomberg, цільовий показник виробництва BP на 2030 рік складає від 2,3 до 2,5 мільйона барелів нафтового еквівалента на день. 

Нагадаємо, наприкінці липня цього року великі поклади нафти були виявлені на родовищі у Балтійському морі. Запаси у родовищі оцінюються у 22 млн тонн, ними володітиме Польща. Дізнавайтесь також, де в Україні є найбільше нафтове родовище

Бразилія відкриття нафта Велика Британія родовище
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації