Найбільше за 25 років нафтове родовище — що про нього відомо

У світі відкрили ще одне масштабне родовище з нафтою та газом. Цього разу поклади природних ресурсів виявили у бразильському басейні Сантус. У британській нафтогазовій компанії British Petroleum (BP), фахівці якої й виявили нове родовище вже заявили, що це наймасштабніше за останні 25 років відкриття.

Детальніше про нафтове родовище у Бразилії

В компанії не розголошують повну інформацію, однак зазначають, що наразі вивчають можливість створити ресурсний та вигідний виробничий центр у Бразилії. Дослідники вже перевірили родовище та отримали перші аналізи. Результати свідчать про високу концентрацію вуглекислого газу в родовищі.

Тепер BP проведе додаткові лабораторні дослідження, щоб визначити потенціал покладів. Тим часом журналісти вказують на те, що компанії у 2025 році вдалося знайти нафту та газ ще у десятьох місцях. Раніше це відбулося у Тринідаді, Єгипті, тій же Бразилії та на інших континентах.

Що відомо про компанію BP

Британське підприємство переорієнтувалося на видобуток нафти та газу на початку 2025 року, після кількох невдалих спроб інвестувати у низьковуглецеві технології. За даними Bloomberg, цільовий показник виробництва BP на 2030 рік складає від 2,3 до 2,5 мільйона барелів нафтового еквівалента на день.

Нагадаємо, наприкінці липня цього року великі поклади нафти були виявлені на родовищі у Балтійському морі. Запаси у родовищі оцінюються у 22 млн тонн, ними володітиме Польща. Дізнавайтесь також, де в Україні є найбільше нафтове родовище.