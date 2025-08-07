Видео
Нефти будет больше — где нашли новые залежи и что это изменит

Нефти будет больше — где нашли новые залежи и что это изменит

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 19:25
Крупнейшее за 25 лет нефтяное месторождение - что о нем известно
Буровая установка на воде. Фото: BP

В мире открыли еще одно масштабное месторождение с нефтью и газом. На этот раз залежи природных ресурсов обнаружили в бразильском бассейне Сантус. В британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP), специалисты которой и обнаружили новое месторождение уже заявили, что это самое масштабное за последние 25 лет открытие.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Подробнее о нефтяном месторождении в Бразилии

В компании не разглашают полную информацию, однако отмечают, что сейчас изучают возможность создать ресурсный и выгодный производственный центр в Бразилии. Исследователи уже проверили месторождение и получили первые анализы. Результаты свидетельствуют о высокой концентрации углекислого газа в месторождении.

Теперь BP проведет дополнительные лабораторные исследования, чтобы определить потенциал залежей. Тем временем журналисты указывают на то, что компании в 2025 году удалось найти нефть и газ еще в десяти местах. Ранее это произошло в Тринидаде, Египте, той же Бразилии и на других континентах.

Что известно о компании BP

Британское предприятие переориентировалось на добычу нефти и газа в начале 2025 года, после нескольких неудачных попыток инвестировать в низкоуглеродные технологии. По данным Bloomberg, целевой показатель производства BP на 2030 год составляет от 2,3 до 2,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Напомним, в конце июля этого года большие залежи нефти были обнаружены на месторождении в Балтийском море. Запасы в месторождении оцениваются в 22 млн тонн, ими будет владеть Польша. Узнавайте также, где в Украине есть самое большое нефтяное месторождение.

Бразилия открытие нефть Великобритания месторождение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
