Место, где рождается сталь — какой самый большой металлургический завод в Украине

В Украине насчитывается несколько крупных металлургических комбинатов, которые входят в состав трех основных металлургических районов: Приднепровского, Донецкого и Приазовского. Кроме того, в нашей стране есть много более мелких предприятий, занимающихся производством ферросплавов, труб и других металлопрокатных изделий.

Новини.LIVE рассказывают, какой из металлургических заводов в Украине самый большой и что о нем известно.

Какой самый большой металлургический завод в Украине

Крупнейшим металлургическим заводом в Украине является ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Он входит в состав международной компании ArcelorMittal, которая является крупнейшим производителем стали в мире.

На официальном сайте указано, что это предприятие полного металлургического цикла, включающее коксохимическое производство, горнодобывающее производство и собственно металлургический комбинат, в составе которого действуют аглодоменный, сталеплавильный и прокатный департаменты. Он расположен в Кривом Роге, одном из основных центров черной металлургии в Украине.

Какую площадь он занимает

Общая площадь горно-обогатительного производства составляет 4 848,7 га земли, в том числе:

карьеры — 748,9 га;

внешние отвалы пустых пород — 1 250,9 га;

хвостохранилища — 899,8 га;

промышленная площадка — 822 га.

Металлургический комбинат специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит:

агломерат;

концентрат;

кокс;

чугун;

сталь;

сортовой и фасонный прокат.

Деятельность "АрселорМиттал Кривой Рог" охватывает производственную цепочку от добычи железной руды до изготовления готовой металлопродукции.

