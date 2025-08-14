Место, где рождается сталь — какой самый большой металлургический завод в Украине

Масштабы поражают — наибольший металлургический завод в Украине
В Украине насчитывается несколько крупных металлургических комбинатов, которые входят в состав трех основных металлургических районов: Приднепровского, Донецкого и Приазовского. Кроме того, в нашей стране есть много более мелких предприятий, занимающихся производством ферросплавов, труб и других металлопрокатных изделий.
Новини.LIVE рассказывают, какой из металлургических заводов в Украине самый большой и что о нем известно.
Какой самый большой металлургический завод в Украине
Крупнейшим металлургическим заводом в Украине является ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Он входит в состав международной компании ArcelorMittal, которая является крупнейшим производителем стали в мире.
На официальном сайте указано, что это предприятие полного металлургического цикла, включающее коксохимическое производство, горнодобывающее производство и собственно металлургический комбинат, в составе которого действуют аглодоменный, сталеплавильный и прокатный департаменты. Он расположен в Кривом Роге, одном из основных центров черной металлургии в Украине.
Какую площадь он занимает
Общая площадь горно-обогатительного производства составляет 4 848,7 га земли, в том числе:
- карьеры — 748,9 га;
- внешние отвалы пустых пород — 1 250,9 га;
- хвостохранилища — 899,8 га;
- промышленная площадка — 822 га.
Металлургический комбинат специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит:
- агломерат;
- концентрат;
- кокс;
- чугун;
- сталь;
- сортовой и фасонный прокат.
Деятельность "АрселорМиттал Кривой Рог" охватывает производственную цепочку от добычи железной руды до изготовления готовой металлопродукции.
Ранее мы писали, где добывают самый дорогой металл в мире.
Также узнавайте, какие металлы формируют технологический прогресс.
Читайте Новини.LIVE!