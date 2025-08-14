Видео
Главная Индустрии Масштабы поражают — наибольший металлургический завод в Украине

Масштабы поражают — наибольший металлургический завод в Украине

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 17:25
Место, где рождается сталь — какой самый большой металлургический завод в Украине
АрселорМиттал Кривой Рог. Фото: АрселорМиттал

В Украине насчитывается несколько крупных металлургических комбинатов, которые входят в состав трех основных металлургических районов: Приднепровского, Донецкого и Приазовского. Кроме того, в нашей стране есть много более мелких предприятий, занимающихся производством ферросплавов, труб и других металлопрокатных изделий.

Новини.LIVE рассказывают, какой из металлургических заводов в Украине самый большой и что о нем известно.

Какой самый большой металлургический завод в Украине

Крупнейшим металлургическим заводом в Украине является ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Он входит в состав международной компании ArcelorMittal, которая является крупнейшим производителем стали в мире.

На официальном сайте указано, что это предприятие полного металлургического цикла, включающее коксохимическое производство, горнодобывающее производство и собственно металлургический комбинат, в составе которого действуют аглодоменный, сталеплавильный и прокатный департаменты. Он расположен в Кривом Роге, одном из основных центров черной металлургии в Украине.

Какую площадь он занимает

Общая площадь горно-обогатительного производства составляет 4 848,7 га земли, в том числе:

  • карьеры — 748,9 га;
  • внешние отвалы пустых пород — 1 250,9 га;
  • хвостохранилища — 899,8 га;
  • промышленная площадка — 822 га.

Металлургический комбинат специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит:

  • агломерат;
  • концентрат;
  • кокс;
  • чугун;
  • сталь;
  • сортовой и фасонный прокат.

Деятельность "АрселорМиттал Кривой Рог" охватывает производственную цепочку от добычи железной руды до изготовления готовой металлопродукции.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
