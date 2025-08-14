Відео
Головна Індустрії Масштаби вражають — який найбільший металургійний завод в Україні

Масштаби вражають — який найбільший металургійний завод в Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 17:25
Місце, де народжується сталь — який найбільший металургійний завод в Україні
АрселорМіттал Кривий Ріг. Фото: АрселорМіттал

В Україні налічується декілька великих металургійних комбінатів, які входять до складу трьох основних металургійних районів: Придніпровського, Донецького та Приазовського. Крім того, в нашій країні є багато менших підприємств, що займаються виробництвом феросплавів, труб та інших металопрокатних виробів.

Новини.LIVE розповідають, який з металургійних заводів в Україні найбільший та що про нього відомо.

Який найбільший металургійний завод в Україні

Найбільшим металургійним заводом в Україні є ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Він входить до складу міжнародної компанії ArcelorMittal, яка є найбільшим виробником сталі у світі.

На офіційному сайті вказано, що це підприємство повного металургійного циклу, що включає коксохімічне виробництво, гірничодобувне виробництво та власне металургійний комбінат, у складі якого діють аглодоменний, сталеплавильний та прокатний департаменти. Він розташований у Кривому Розі, одному з основних центрів чорної металургії в Україні. 

Яку площу він займає 

Загальна площа гірничо-збагачувального виробництва складає 4 848,7 га землі, в тому числі:

  • кар'єри — 748,9 га;
  • зовнішні відвали порожніх порід — 1 250,9 га;
  • хвостосховища — 899,8 га;
  • промисловий майданчик — 822 га.

Металургійний комбінат спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури й катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє:

  • агломерат;
  • концентрат;
  • кокс; чавун;
  • сталь; 
  • сортовий і фасонний прокат.

Діяльність "АрселорМіттал Кривий Ріг" охоплює виробничий ланцюг від видобутку залізної руди до виготовлення готової металопродукції.

Раніше ми писали, де видобувають найдорожчий метал у світі. 

Також дізнавайтеся, які метали формують технологічний прогрес.

Кривий Ріг завод метал металурги металургія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
