Кременчуцький НПЗ — що треба знати про символ української промисловості

Кременчуцький НПЗ. Фото: УНІАН

Кременчуцький нафтопереробний завод — це не просто промислове підприємство, а стратегічний об'єкт енергетичної безпеки України. Заснований ще в радянські часи, він є найбільшим НПЗ в країні та відіграє ключову роль у забезпеченні пальним внутрішнього ринку.

Новини.LIVE розповідають, чим унікальний Кременчуцький НПЗ.

Реклама

Читайте також:

Історія створення заводу

Кременчуцький нафтопереробний завод — найбільше нафтопереробне підприємство України, розташоване у Полтавській області. Його історія, як розповідає kremenhistory, бере початок у 1966 році, коли завод було введено в експлуатацію для задоволення наростальних енергетичних потреб СРСР.

У тому ж році для транспортування нафти з українських родовищ до Кременчуцького НПЗ був побудований перший нафтопровід довжиною 283 кілометри, який складався з трьох дільниць.

Проєктна потужність цього нафтопроводу становила вже 8,4 млн тонн нафти на рік, і в тому числі 1,2 млн тонн від Глинсько-Розбишівського родовища.

1 серпня 1966 року почалося планове здавання нафти нафтопереробному заводу в Кременчуці.

Відтоді Кременчуцький НПЗ став символом української промисловості та стратегічним об'єктом енергетичної безпеки держави.

Чим унікальний Кременчуцький НПЗ

Унікальність Кременчуцького НПЗ полягає у його масштабах та технологічних можливостях. Завод має повний цикл перероблення нафти (проєктна потужність — 18,6 млн тонн на добу), здатний виробляти широкий спектр продукції: бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, авіаційне паливо, а також різноманітні мастильні матеріали.

Крім того, Кременчуцький НПЗ вирізняється високим рівнем автоматизації, екологічного контролю та кваліфікованого персоналу. Упродовж десятиліть підприємство впроваджувало сучасні технології, модернізуючи обладнання для підвищення ефективності та зменшення шкідливого впливу на довкілля.

За мирного часу підприємство забезпечувало до 35-40% внутрішнього ринку нафтопродуктів, що робить його ключовим гравцем у паливному секторі України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Кременчуцький НПЗ неодноразово ставав мішенню російських ракетних ударів. У квітні 2022 року завод зазнав серйозного ураження, після чого його робота фактично була зупинена. Ворог регулярно обирає НПЗ як стратегічну ціль для дестабілізації енергетичного сектора України.

Раніше ми писали, де знайшли нове родовище нафти та що це змінить у світі.

Також дізнавайтеся, яке родовище нафти найбільше в Україні.