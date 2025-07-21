Ціни на пальне злетіли — до чого готуватися водіям в Україні найближчим часом

Табло з цінами на АЗС. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на бензин, дизель та газ в Україні невпинно зростають та, видається, зупинятися не збираються. Деякі експерти прогнозують: якщо США введуть санкції проти покупців російської нафти, вартість пального підскочить мінімум на 10 грн/літр, адже швидко замінити продукцію РФ буде досить складно.

Про те, чи дійсно потенційні санкції мають вплив на вартість пального та чи варто очікувати різкого здорожчання, пояснив заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі Ранок.LIVE.

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Чи буде дефіцит нафти

"Я вірю в сильну руку ринку, яка показала себе і під час того, коли війна почалася. Не думаю, що вихід російської нафти відбудеться так швидко. Хоча темпи нарощування американської нафти дійсно швидкими не будуть — ще рік ми не побачимо, як ця нафта "хлине", — говорить експерт.

Водночас він зауважив, що в США є великі запаси нафти, які постійно поповнюються. Тож в будь-який момент американський президент Дональд Трамп може вчинити, як його попередник — Джо Байден, який протягом 60 днів викидав на ринок по мільйону барелів нафти з запасів, тому дефіциту не виникло.

Щодо здорожчання пального, які відбулося в останні місяці, Андрій Закревський вважає, що воно відбулося через зростання курсу євро, а не через побоювання, які виникли на ринку, щодо можливого дефіциту після введення санкцій проти покупців російської нафти.

"На ринку, навпаки, все йде вниз. Ми розуміємо, коли більш як 50 відсотків собівартості нафтопродуктів, які надходять на АЗС, складають податки й збори, то дефіцит, навіть десятивідсотковий — це 3% впливу на собівартість", — пояснив він.

Коли ціни на пальне можуть зрости

Андрій Закревський впевнений, що на підвищення вартості пального насамперед виплинуло укріплення курсу євро, від якого й надалі більшою мірою залежатиме ситуація на ринку. Однак різке подорожчання він вважає малоймовірним.

"Якщо зараз бензин подорожчає на 10 гривень, в чому я дуже сумніваюся, то це відбудеться через зростання курсу євро до 53-54 гривень. Тоді так, тоді пальне подорожчає", — говорить експерт.

Він пояснив, що після російських ударів по Кременчуцькому НПЗ, усі нафтопродукти Україна купує за євро, що відображається на ціні.

Проте, навіть якщо курс євро знизиться, то ціни на пальне залишаться на тому ж рівні, тобто — дешевшати бензин та дизель не будуть. Оскільки ті АЗС, що купували пальне за кордоном, будуть змушені продавати залишки за завищеними цінами.

Раніше ми писали, що ціни на нафту на світових ринках продовжують своє зростання. Так, на початку липня марка Brent подорожчала на 55 центів — до 67,6 долара за барель, а нафта West Texas Intermediate (WTI) — на 58 центів, до 66,3 долара за барель.

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