Цены на топливо взлетели — к чему готовиться водителям в Украине в ближайшее время

Табло с ценами на АЗС. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на бензин, дизель и газ в Украине неуклонно растут и, кажется, останавливаться не собираются. Некоторые эксперты прогнозируют: если США введут санкции против покупателей российской нефти, стоимость топлива подскочит минимум на 10 грн/литр, ведь быстро заменить продукцию РФ будет достаточно сложно.

О том, действительно ли потенциальные санкции влияют на стоимость топлива и стоит ли ожидать резкого подорожания, объяснил заместитель директора ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире Ранок.LIVE.

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Будет ли дефицит нефти

"Я верю в сильную руку рынка, которая показала себя и во время того, когда война началась. Не думаю, что выход российской нефти произойдет так быстро. Хотя темпы наращивания американской нефти действительно быстрыми не будут — еще год мы не увидим, как эта нефть "хлынет", — говорит эксперт.

В то же время он отметил, что в США есть большие запасы нефти, которые постоянно пополняются. Поэтому в любой момент американский президент Дональд Трамп может поступить, как его предшественник — Джо Байден, который в течение 60 дней выбрасывал на рынок по миллиону баррелей нефти из запасов, поэтому дефицита не возникло.

Относительно подорожания топлива, которое произошло в последние месяцы, Андрей Закревский считает, что оно произошло из-за роста курса евро, а не из-за опасений, которые возникли на рынке, относительно возможного дефицита после введения санкций против покупателей российской нефти.

"На рынке, наоборот, все идет вниз. Мы понимаем, когда более 50 процентов себестоимости нефтепродуктов, которые поступают на АЗС, составляют налоги и сборы, то дефицит, даже десятипроцентный — это 3% влияния на себестоимость", — пояснил он.

Когда цены на топливо могут вырасти

Андрей Закревский уверен, что на повышение стоимости топлива прежде всего повлияло укрепление курса евро, от которого и в дальнейшем в большей степени будет зависеть ситуация на рынке. Однако резкое подорожание он считает маловероятным.

"Если сейчас бензин подорожает на 10 гривен, в чем я очень сомневаюсь, то это произойдет из-за роста курса евро до 53-54 гривен. Тогда да, тогда топливо подорожает", — говорит эксперт.

Он пояснил, что после российских ударов по Кременчугскому НПЗ, все нефтепродукты Украина покупает за евро, что отражается на цене.

Однако, даже если курс евро снизится, то цены на топливо останутся на том же уровне, то есть — дешеветь бензин и дизель не будут. Поскольку те АЗС, которые покупали топливо за рубежом, будут вынуждены продавать остатки по завышенным ценам.

Ранее мы писали, что цены на нефть на мировых рынках продолжают свой рост. Так, в начале июля марка Brent подорожала на 55 центов — до 67,6 доллара за баррель, а нефть West Texas Intermediate (WTI) — на 58 центов, до 66,3 доллара за баррель.

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