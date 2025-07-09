В Угорщині запропонували альтернативу російській нафті

Нафтові вежі в морі. Фото: Freepik

Угорська компанія Mol розглядає можливість доступу до українського порту для поступової відмови від російської нафти. Як найкращий варіант диверсифікації постачання там розглядають нафтопровід, що йде з Одеси до міста Броди на Львівщині.

Про це заявив старший віцепрезидент Mol з управління ланцюжками постачання Сабольч Паль Сабо, пише Bloomberg.

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За його словами, компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу Одеса-Броди, який проходить від українського порту на Чорному морі до кордону країни з Польщею, що дозволить їй отримувати морські постачання від низки світових виробників.

Потім потоки можна було б направити до Угорщини через південну гілку "Дружба", якою нині постачається російська нафта до країни і яка з'єднується з Одеським трубопроводом неподалік українсько-польського кордону.

"Одеський трубопровід означатиме доступ до всіх видів альтернативної нафти завдяки морському з'єднанню", — написав Сабо в електронному листі виданню.

Він також наголосив, що цей трубопровід служитиме регіональній, європейській та українській безпеці постачань.

Чи реально реалізувати ініціативу

Зазначається, що підключення до української інфраструктури буде непростим, оскільки Одеса часто зазнавала російських ракетних атак, а трубопровід, який нині не працює, вимагатиме величезних інвестицій. Чорне море навколо узбережжя України також було сильно заміновано після повномасштабного вторгнення Росії.

Це також вимагатиме "політичної акробатики" від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, проросійського лідера, який закликав ЄС скоротити підтримку України та зняти санкції з Росії. Орбан уклав низку енергетичних угод із Москвою і наразі веде кампанію за переобрання, пообіцявши заблокувати процес вступу України до ЄС.

Mol хоче, щоб ЄС та інші країни взяли участь у "пожвавленні" Одеського трубопроводу, який, за словами компанії, також стане альтернативою російській нафті для Сербії. Угорщина та Сербія зараз будують трубопровідне з'єднання.

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