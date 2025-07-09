В Венгрии предложили альтернативу российской нефти

Нефтяные башни в море. Фото: Freepik

Венгерская компания Mol рассматривает возможность доступа к украинскому порту для постепенного отказа от российской нефти. Как лучший вариант диверсификации поставок там рассматривают нефтепровод, идущий из Одессы в город Броды на Львовщине.

Об этом заявил старший вице-президент Mol по управлению цепочками поставок Сабольч Паль Сабо, пишет Bloomberg.

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По его словам, компания хочет получить доступ к нефтепроводу Одесса-Броды, который проходит от украинского порта на Черном море до границы страны с Польшей, что позволит ей получать морские поставки от ряда мировых производителей.

Затем потоки можно было бы направить в Венгрию через южную ветку "Дружба", по которой сейчас поставляется российская нефть в страну и которая соединяется с Одесским трубопроводом неподалеку от украинско-польской границы.

"Одесский трубопровод будет означать доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря морскому соединению", — написал Сабо в электронном письме изданию.

Он также отметил, что этот трубопровод будет способствовать региональной, европейской и украинской безопасности поставок.

Реально ли реализовать инициативу

Отмечается, что подключение к украинской инфраструктуре будет непростым, поскольку Одесса часто подвергалась российским ракетным атакам, а трубопровод, который сейчас не работает, потребует огромных инвестиций. Черное море вокруг побережья Украины также было сильно заминировано после полномасштабного вторжения России.

Это также потребует "политической акробатики" от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пророссийского лидера, который призвал ЕС сократить поддержку Украины и снять санкции с России. Орбан заключил ряд энергетических соглашений с Москвой и сейчас ведет кампанию за переизбрание, пообещав заблокировать процесс вступления Украины в ЕС.

Mol хочет, чтобы ЕС и другие страны приняли участие в "оживлении" Одесского трубопровода, который, по словам компании, также станет альтернативой российской нефти для Сербии. Венгрия и Сербия сейчас строят трубопроводное соединение.

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