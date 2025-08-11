Кременчугский НПЗ — что надо знать о символе украинской промышленности

Кременчугский НПЗ. Фото: УНИАН

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — это не просто промышленное предприятие, а стратегический объект энергетической безопасности Украины. Основанный еще в советские времена, он является крупнейшим НПЗ в стране и играет ключевую роль в обеспечении топливом внутреннего рынка.

чем уникален Кременчугский НПЗ.

История создания завода

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Украины, расположенное в Полтавской области. Его история, как рассказывает kremenhistory, берет начало в 1966 году, когда завод был введен в эксплуатацию для удовлетворения нарастающих энергетических потребностей СССР.

В том же году для транспортировки нефти с украинских месторождений до Кременчугского НПЗ был построен первый нефтепровод длиной 283 километра, который состоял из трех участков.

Проектная мощность этого нефтепровода составляла уже 8,4 млн тонн нефти в год, и в том числе 1,2 млн тонн от Глинско-Розбышевского месторождения.

1 августа 1966 года началась плановая сдача нефти нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

С тех пор Кременчугский НПЗ стал символом украинской промышленности и стратегическим объектом энергетической безопасности государства.

Чем уникален Кременчугский НПЗ

Уникальность Кременчугского НПЗ заключается в его масштабах и технологических возможностях. Завод имеет полный цикл переработки нефти (проектная мощность — 18,6 млн тонн в сутки), способен производить широкий спектр продукции: бензин, дизельное топливо, мазут, битум, авиационное топливо, а также различные смазочные материалы.

Кроме того, Кременчугский НПЗ отличается высоким уровнем автоматизации, экологического контроля и квалифицированного персонала. На протяжении десятилетий предприятие внедряло современные технологии, модернизируя оборудование для повышения эффективности и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду.

В мирное время предприятие обеспечивало до 35-40% внутреннего рынка нефтепродуктов, что делает его ключевым игроком в топливном секторе Украины.

С начала полномасштабного вторжения России, Кременчугский НПЗ неоднократно становился мишенью российских ракетных ударов. В апреле 2022 года завод получил серьезное поражение, после чего его работа фактически была остановлена. Враг регулярно выбирает НПЗ как стратегическую цель для дестабилизации энергетического сектора Украины.

