Від “Криворіжсталі” до ArcelorMittal — що відомо про власника заводу

Металургійний комбінат ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фото: УНІАН

Український завод "АрселорМіттал Кривий Ріг", який раніше мав назву "Криворіжсталь", є частиною найбільшої металургійної компанії світу ArcelorMittal, яка своєю чергою належить індійському бізнесмену, одному з металургійних магнатів світу Лакшмі Міттал.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про власника колишньої "Криворіжсталі".

За даними видання LIGA.net, Лакшмі Нівас Міттал — індійський мільярдер і власник найбільшої металургійної корпорації світу ArcelorMittal, якій належить українське підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" (колишня "Криворіжсталь").

У 2017 році Forbes оцінив його як 56-го найбагатшу людину у світі зі статком у $16,4 млрд.

Від сімейної справи до світової імперії сталі

Народився Міттал 15 червня 1950 року в Раджастхані (Індія) у родині сталеливарників. Його батько заснував компанію Ispat, а син продовжив справу, відкривши кілька заводів в Індії.

Через жорсткі економічні правила на батьківщині він у 1976 році переніс бізнес до Індонезії, створивши Ispat Indo. З цього моменту почалося розширення імперії Міттала: він скуповував збиткові металургійні підприємства по всьому світу — від Тринідаду і Тобаго до Казахстану — модернізував їх і перетворював на прибуткові виробництва.

Протягом перших п’яти років після придбання його заводи зазвичай збільшують виробництво на 25%.

Як з'явилася корпорація ArcelorMittal

У 2004 році Міттал об’єднав свої активи під брендом Mittal Steel, що став найбільшим сталевиробником планети — 42 млн тонн сталі на рік, 179 тисяч працівників і операції в 14 країнах.

Через два роки він здійснив ще одну гучну угоду — поглинув конкурента Arcelor, створивши гіганта ArcelorMittal зі штаб-квартирою в Люксембурзі. У 2008 році бізнесмен очолив раду директорів компанії.

"Криворіжсталь" у сталевій мапі Міттала

У жовтні 2005 року дочірня структура Mittal Steel Germany GmbH перемогла у відкритому конкурсі з приватизації "Криворіжсталі", запропонувавши $4,8 млрд — утричі більше, ніж очікувалося. На той час це була найбільша приватизаційна угода в історії України.

Після цього підприємство отримало нове ім’я — "АрселорМіттал Кривий Ріг" — і стало одним з ключових об'єктів глобальної мережі постачання сталі компанії.

