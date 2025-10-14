Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Хто володіє підприємством, яке раніше називалося "Криворіжсталь"

Хто володіє підприємством, яке раніше називалося "Криворіжсталь"

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 17:25
Від “Криворіжсталі” до ArcelorMittal — що відомо про власника заводу
Металургійний комбінат ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фото: УНІАН

Український завод "АрселорМіттал Кривий Ріг", який раніше мав назву "Криворіжсталь", є частиною найбільшої металургійної компанії світу ArcelorMittal, яка своєю чергою належить індійському бізнесмену, одному з металургійних магнатів світу Лакшмі Міттал.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про власника колишньої "Криворіжсталі".

Реклама
Читайте також:

За даними видання LIGA.net, Лакшмі Нівас Міттал — індійський мільярдер і власник найбільшої металургійної корпорації світу ArcelorMittal, якій належить українське підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" (колишня "Криворіжсталь").

У 2017 році Forbes оцінив його як 56-го найбагатшу людину у світі зі статком у $16,4 млрд.

Від сімейної справи до світової імперії сталі

Народився Міттал 15 червня 1950 року в Раджастхані (Індія) у родині сталеливарників. Його батько заснував компанію Ispat, а син продовжив справу, відкривши кілька заводів в Індії.

Через жорсткі економічні правила на батьківщині він у 1976 році переніс бізнес до Індонезії, створивши Ispat Indo. З цього моменту почалося розширення імперії Міттала: він скуповував збиткові металургійні підприємства по всьому світу — від Тринідаду і Тобаго до Казахстану — модернізував їх і перетворював на прибуткові виробництва.

Протягом перших п’яти років після придбання його заводи зазвичай збільшують виробництво на 25%.

Як з'явилася корпорація ArcelorMittal

У 2004 році Міттал об’єднав свої активи під брендом Mittal Steel, що став найбільшим сталевиробником планети — 42 млн тонн сталі на рік, 179 тисяч працівників і операції в 14 країнах.

Через два роки він здійснив ще одну гучну угоду — поглинув конкурента Arcelor, створивши гіганта ArcelorMittal зі штаб-квартирою в Люксембурзі. У 2008 році бізнесмен очолив раду директорів компанії.

"Криворіжсталь" у сталевій мапі Міттала

У жовтні 2005 року дочірня структура Mittal Steel Germany GmbH перемогла у відкритому конкурсі з приватизації "Криворіжсталі", запропонувавши $4,8 млрд — утричі більше, ніж очікувалося. На той час це була найбільша приватизаційна угода в історії України.

Після цього підприємство отримало нове ім’я — "АрселорМіттал Кривий Ріг" — і стало одним з ключових об'єктів глобальної мережі постачання сталі компанії.

Раніше ми розповідали, що видобувають в Криворізькому басейні.

Також дізнавайтеся, чим унікальна шахта "Криворізька".

Кривий Ріг промисловість АрселорМіттал Кривий Ріг металурги металургія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації