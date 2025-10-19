Цех металургійного заводу. Фото: УНІАН

Показник середньої зарплати в Україні у 2025 році перетнув позначку у понад 25 тисяч гривень. Однак у деяких галузях у жовтні можна заробляти ще більше грошей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки заробляють на найбільших металургійних заводах країни у жовтні 2025 року.

Зарплати в Інтерпайпі

Компанія, як свідчать дані на одному із порталів з пошуку роботи, пропонує своїм працівникам зарплати від 18 тисяч до 30 тисяч гривень. Наприклад, вантажник/штабелювальник металу щомісяця отримуватиме по 26 тисяч гривень. Дещо скромніші виплати обіцяють апаратнику хімічного водоочищення — від 18 тисяч до 20 тисяч гривень.

Інтерпайп пропонує як нічні, так і денні зміни по 11,5 годин. Також компанія надає транспорт працівникам, щоб вони безплатно доїхали до місця роботи.

Зарплати на АрселорМіттал Кривий Ріг

Металургійний гігант у жовтні шукає на роботу газівників, слюсарів, водіїв. Грошове забезпечення пропонують на рівні від 13 тисяч до 35 тисяч гривень. Серед основних вимог до кандидатів:

бажання працювати і навчатися;

готовність працювати у виробничих умовах;

відповідальність та уважність до деталей.

Зарплати на Метінвесті

Тут можна знайти роботу як вантажником чи водієм, так і електрогазозварювальником чи електромонтером. Зарплати у жовтні на Метінвесті сягають позначки у 45,7 тисячі гривень.

Компанія у жовтні шукає людей з досвідом роботи на металургійних чи коксохімічних підприємствах, пропонуючи не тільки офіційне працевлаштування та медстрахування, а й можливість отримати бронь від мобілізації.

