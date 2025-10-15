Відео
Україна
Металургія в ЄС масово згортає виробництво — в чому причина

Металургія в ЄС масово згортає виробництво — в чому причина

Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:15
Металургія в ЄС — які витрати змушують галузь згортати виробництво
Люди на виробництві. Фото: gmk.center

Європейська металургійна промисловість переживає одну з найсерйозніших криз за десятиліття. Висока вартість електроенергії зробила виробництво сталі економічно невигідним, а великі концерни змушені згортати проєкти та скорочувати працівників.

Причина — неспроможність урядів ЄС створити умови, за яких енергоємні підприємства могли б конкурувати з виробниками зі США чи Азії, пише GMK Center.

"Конкуренція з компаніями, які мають значно нижчі ціни на енергоносії, означає, що у наших європейських підприємств немає рівних умов", — визнає єврокомісар з питань енергетики Дан Йергенсен.

Чому електроенергія в ЄС коштує дорожче

Після початку війни в Україні ціни на електроенергію в Європі злетіли й досі не повернулись до стабільного рівня. Серед ключових причин:

  1. Дорога "зелена" енергія. ЄС активно переходить на відновлювані джерела, однак сонячна й вітрова генерація нестабільна, тому її потрібно підкріплювати газовими станціями та вкладати мільярди в мережі. Усі ці витрати лягають на споживачів.
  2. Імпорт СПГ замість російського газу. Після скорочення постачань ЄС закуповує скраплений газ у США й Катарі. Він коштує дорожче, а конкуренція з Азією ще більше розігріває ціни.
  3. Механізм "marginal pricing". У Європі ціна визначається за найдорожчою станцією, потрібною для покриття попиту, тому навіть із великим обсягом ВДЕ тарифи залишаються високими.
  4. Податки та квоти на CO₂. Європейські компанії сплачують за викиди, а у 2023-2024 роках ціна однієї тонни коливалася в межах €60–90. Це напряму підвищує собівартість енергії.

У результаті європейські металурги платять удвічі більше за електроенергію, ніж американські компанії, і на 50 % більше, ніж китайські виробники.

Як енерговитрати вплинули на металургію

Електроенергія становить до 7-12 % від собівартості виробництва сталі, а в електросталеплавильних печах — навіть до 25 %. Тому кожне підвищення тарифів відбивається на всій галузі.

Проблема торкнулася більшості країн ЄС. У Німеччині лише плата за передачу електроенергії зросла на 130 % за рік, додавши галузі ще 300 млн євро витрат. У Великобританії виробники платять більше, ніж конкуренти в ЄС, а в Іспанії скасування знижок підвищило витрати сталеливарних підприємств на 40 євро млн щорічно.

Європейські металурги вимагають дій

Компанії та профільні асоціації звернулися до урядів і Єврокомісії із закликом підтримати металургію. Вони наголошують, що без стабільної ціни на енергію європейська сталь втрачає конкурентоспроможність.

"Малоймовірно, що в економіці ЄС відбудеться прискорення зростання у другій половині 2025 року, оскільки перспективи залишаються невизначеними", — попереджає євроасоціація EUROFER.

Німецька WV Stahl домагається довгострокових програм підтримки. Хоча уряд ФРН вже виділив 6,5 млрд євро на компенсацію тарифів у 2026 році, цього недостатньо.

"Щорічні рішення створюють невизначеність, а це згубно для інвестицій", — зазначила генеральна директорка WV Stahl Керстін Марія Ріппель.

Схожі вимоги висувають асоціації Іспанії, Італії, Чехії та Польщі. Всі вони просять спростити регулювання, компенсувати енерговитрати й посилити захист від дешевого імпорту.

Криза вже перейшла у фазу скорочень

Під тиском енергетичних витрат компанії почали згортати виробництво:

  • у 2024 році ThyssenKrupp оголосила про скорочення 11 000 робочих місць у сталеливарному підрозділі;
  • Salzgitter відклала перехід на водневі технології, визнавши, що "економічне середовище не готове";
  • ArcelorMittal скасувала "зелені" проєкти у Німеччині, відмовившись навіть від державної субсидії на 1,3 млрд євро через надто дорогі енергоносії.

"Європейському союзу необхідно діяти зараз і рішуче, перш ніж у значній частині сталеливарної промисловості все згасне", — попередив президент EUROFER Хенрік Адам.

Що означає європейська криза для України

Проблеми ЄС — це дзеркало для України. Ціна електроенергії на внутрішньому ринку вже перевищує європейські показники. У вересні середня ціна на РДН становила 93,3 євро за МВт·год. Для української металургії, яка відновлюється під час війни, це критичний рівень.

Без державної підтримки, пільгових тарифів і механізмів компенсації енерговитрат галузь може повторити долю європейської — з масовими зупинками виробництв і втратою експорту.

"Ми маємо уважно подивитися на ці приклади й усвідомити, що підтримувати тарифами на електроенергію — це абсолютно європейська модель", — підкреслив директор із взаємодії з органами влади "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олег Крикавський.

Як повідомлялось, українська металургія представлена низкою великих комбінатів, зосереджених у трьох ключових регіонах: Придніпровському, Донецькому та Приазовському. Доповнюють галузь численні менші підприємства, які спеціалізуються на виготовленні феросплавів, труб та іншої металопрокатної продукції.

Також ми розповідали, що китайська металургійна компанія Anshan Iron & Steel Group (Ansteel, Angang) першою у світі повністю завершила пілотний проєкт із виробництва заліза. На заводі в Баюйцюані вдалося реалізувати виробничий цикл із використанням виключно відновлюваної енергії та "зеленого" водню.

електроенергія ціни ЄС металурги металургія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
