Металлургия в ЕС — какие расходы заставляют отрасль сворачивать производство

Европейская металлургическая промышленность переживает один из самых серьезных кризисов за десятилетия. Высокая стоимость электроэнергии сделала производство стали экономически невыгодным, а крупные концерны вынуждены сворачивать проекты и сокращать работников.

Причина — неспособность правительств ЕС создать условия, при которых энергоемкие предприятия могли бы конкурировать с производителями из США или Азии, пишет GMK Center.

"Конкуренция с компаниями, которые имеют значительно более низкие цены на энергоносители, означает, что у наших европейских предприятий нет равных условий", — признает еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йергенсен.

Почему электроэнергия в ЕС стоит дороже

После начала войны в Украине цены на электроэнергию в Европе взлетели и до сих пор не вернулись к стабильному уровню. Среди ключевых причин:

Дорогая "зеленая" энергия. ЕС активно переходит на возобновляемые источники, однако солнечная и ветровая генерация нестабильна, поэтому ее нужно подкреплять газовыми станциями и вкладывать миллиарды в сети. Все эти расходы ложатся на потребителей. Импорт СПГ вместо российского газа. После сокращения поставок ЕС закупает сжиженный газ в США и Катаре. Он стоит дороже, а конкуренция с Азией еще больше разогревает цены. Механизм "marginal pricing". В Европе цена определяется по самой дорогой станции, необходимой для покрытия спроса, поэтому даже с большим объемом ВИЭ тарифы остаются высокими. Налоги и квоты на CO₂. Европейские компании платят за выбросы, а в 2023-2024 годах цена одной тонны колебалась в пределах €60-90. Это напрямую повышает себестоимость энергии.

В результате европейские металлурги платят вдвое больше за электроэнергию, чем американские компании, и на 50 % больше, чем китайские производители.

Как энергозатраты повлияли на металлургию

Электроэнергия составляет до 7-12 % от себестоимости производства стали, а в электросталеплавильных печах — даже до 25 %. Поэтому каждое повышение тарифов отражается на всей отрасли.

Проблема затронула большинство стран ЕС. В Германии только плата за передачу электроэнергии выросла на 130 % за год, добавив отрасли еще 300 млн евро расходов.

В Великобритании производители платят больше, чем конкуренты в ЕС, а в Испании отмена скидок повысила расходы сталелитейных предприятий на 40 млн евро ежегодно.

Европейские металлурги требуют действий

Компании и профильные ассоциации обратились к правительствам и Еврокомиссии с призывом поддержать металлургию. Они подчеркивают, что без стабильной цены на энергию европейская сталь теряет конкурентоспособность.

"Маловероятно, что в экономике ЕС произойдет ускорение роста во второй половине 2025 года, поскольку перспективы остаются неопределенными", — предупреждает евроассоциация EUROFER.

Немецкая WV Stahl добивается долгосрочных программ поддержки. Хотя правительство ФРГ уже выделило 6,5 млрд евро на компенсацию тарифов в 2026 году, этого недостаточно.

"Ежегодные решения создают неопределенность, а это губительно для инвестиций", — отметила генеральный директор WV Stahl Керстин Мария Риппель.

Похожие требования выдвигают ассоциации Испании, Италии, Чехии и Польши. Все они просят упростить регулирование, компенсировать энергозатраты и усилить защиту от дешевого импорта.

Кризис уже перешел в фазу сокращений

Под давлением энергетических затрат компании начали сворачивать производство:

в 2024 году ThyssenKrupp объявила о сокращении 11 000 рабочих мест в сталелитейном подразделении;

Salzgitter отложила переход на водородные технологии, признав, что "экономическая среда не готова";

ArcelorMittal отменила "зеленые" проекты в Германии, отказавшись даже от государственной субсидии на 1,3 млрд евро из-за слишком дорогих энергоносителей.

"Европейскому союзу необходимо действовать сейчас и решительно, прежде чем в значительной части сталелитейной промышленности все погаснет", — предупредил президент EUROFER Хенрик Адам.

Что означает европейский кризис для Украины

Проблемы ЕС — это зеркало для Украины. Цена электроэнергии на внутреннем рынке уже превышает европейские показатели. В сентябре средняя цена на РСВ составляла 93,3 евро за МВт-ч. Для украинской металлургии, которая восстанавливается во время войны, это критический уровень.

Без государственной поддержки, льготных тарифов и механизмов компенсации энергозатрат отрасль может повторить судьбу европейской — с массовыми остановками производств и потерей экспорта.

"Мы должны внимательно посмотреть на эти примеры и осознать, что поддерживать тарифами на электроэнергию — это абсолютно европейская модель", — подчеркнул директор по взаимодействию с органами власти "АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Крикавский.

Как сообщалось, украинская металлургия представлена рядом крупных комбинатов, сосредоточенных в трех ключевых регионах: Приднепровском, Донецком и Приазовском. Дополняют отрасль многочисленные меньшие предприятия, которые специализируются на изготовлении ферросплавов, труб и другой металлопрокатной продукции.

Также мы рассказывали, что китайская металлургическая компания Anshan Iron & Steel Group (Ansteel, Angang) первой в мире полностью завершила пилотный проект по производству железа. На заводе в Баюйцюане удалось реализовать производственный цикл с использованием исключительно возобновляемой энергии и "зеленого" водорода.