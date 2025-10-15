Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Металлургия в ЕС массово сворачивает производство — в чем причина

Металлургия в ЕС массово сворачивает производство — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 14:15
Металлургия в ЕС — какие расходы заставляют отрасль сворачивать производство
Люди на производстве. Фото: gmk.center

Европейская металлургическая промышленность переживает один из самых серьезных кризисов за десятилетия. Высокая стоимость электроэнергии сделала производство стали экономически невыгодным, а крупные концерны вынуждены сворачивать проекты и сокращать работников.

Причина — неспособность правительств ЕС создать условия, при которых энергоемкие предприятия могли бы конкурировать с производителями из США или Азии, пишет GMK Center.

Реклама
Читайте также:

"Конкуренция с компаниями, которые имеют значительно более низкие цены на энергоносители, означает, что у наших европейских предприятий нет равных условий", — признает еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йергенсен.

Почему электроэнергия в ЕС стоит дороже

После начала войны в Украине цены на электроэнергию в Европе взлетели и до сих пор не вернулись к стабильному уровню. Среди ключевых причин:

  1. Дорогая "зеленая" энергия. ЕС активно переходит на возобновляемые источники, однако солнечная и ветровая генерация нестабильна, поэтому ее нужно подкреплять газовыми станциями и вкладывать миллиарды в сети. Все эти расходы ложатся на потребителей.
  2. Импорт СПГ вместо российского газа. После сокращения поставок ЕС закупает сжиженный газ в США и Катаре. Он стоит дороже, а конкуренция с Азией еще больше разогревает цены.
  3. Механизм "marginal pricing". В Европе цена определяется по самой дорогой станции, необходимой для покрытия спроса, поэтому даже с большим объемом ВИЭ тарифы остаются высокими.
  4. Налоги и квоты на CO₂. Европейские компании платят за выбросы, а в 2023-2024 годах цена одной тонны колебалась в пределах €60-90. Это напрямую повышает себестоимость энергии.

В результате европейские металлурги платят вдвое больше за электроэнергию, чем американские компании, и на 50 % больше, чем китайские производители.

Как энергозатраты повлияли на металлургию

Электроэнергия составляет до 7-12 % от себестоимости производства стали, а в электросталеплавильных печах — даже до 25 %. Поэтому каждое повышение тарифов отражается на всей отрасли.

Проблема затронула большинство стран ЕС. В Германии только плата за передачу электроэнергии выросла на 130 % за год, добавив отрасли еще 300 млн евро расходов.

В Великобритании производители платят больше, чем конкуренты в ЕС, а в Испании отмена скидок повысила расходы сталелитейных предприятий на 40 млн евро ежегодно.

Европейские металлурги требуют действий

Компании и профильные ассоциации обратились к правительствам и Еврокомиссии с призывом поддержать металлургию. Они подчеркивают, что без стабильной цены на энергию европейская сталь теряет конкурентоспособность.

"Маловероятно, что в экономике ЕС произойдет ускорение роста во второй половине 2025 года, поскольку перспективы остаются неопределенными", — предупреждает евроассоциация EUROFER.

Немецкая WV Stahl добивается долгосрочных программ поддержки. Хотя правительство ФРГ уже выделило 6,5 млрд евро на компенсацию тарифов в 2026 году, этого недостаточно.

"Ежегодные решения создают неопределенность, а это губительно для инвестиций", — отметила генеральный директор WV Stahl Керстин Мария Риппель.

Похожие требования выдвигают ассоциации Испании, Италии, Чехии и Польши. Все они просят упростить регулирование, компенсировать энергозатраты и усилить защиту от дешевого импорта.

Кризис уже перешел в фазу сокращений

Под давлением энергетических затрат компании начали сворачивать производство:

  • в 2024 году ThyssenKrupp объявила о сокращении 11 000 рабочих мест в сталелитейном подразделении;
  • Salzgitter отложила переход на водородные технологии, признав, что "экономическая среда не готова";
  • ArcelorMittal отменила "зеленые" проекты в Германии, отказавшись даже от государственной субсидии на 1,3 млрд евро из-за слишком дорогих энергоносителей.

"Европейскому союзу необходимо действовать сейчас и решительно, прежде чем в значительной части сталелитейной промышленности все погаснет", — предупредил президент EUROFER Хенрик Адам.

Что означает европейский кризис для Украины

Проблемы ЕС — это зеркало для Украины. Цена электроэнергии на внутреннем рынке уже превышает европейские показатели. В сентябре средняя цена на РСВ составляла 93,3 евро за МВт-ч. Для украинской металлургии, которая восстанавливается во время войны, это критический уровень.

Без государственной поддержки, льготных тарифов и механизмов компенсации энергозатрат отрасль может повторить судьбу европейской — с массовыми остановками производств и потерей экспорта.

"Мы должны внимательно посмотреть на эти примеры и осознать, что поддерживать тарифами на электроэнергию — это абсолютно европейская модель", — подчеркнул директор по взаимодействию с органами власти "АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Крикавский.

Как сообщалось, украинская металлургия представлена рядом крупных комбинатов, сосредоточенных в трех ключевых регионах: Приднепровском, Донецком и Приазовском. Дополняют отрасль многочисленные меньшие предприятия, которые специализируются на изготовлении ферросплавов, труб и другой металлопрокатной продукции.

Также мы рассказывали, что китайская металлургическая компания Anshan Iron & Steel Group (Ansteel, Angang) первой в мире полностью завершила пилотный проект по производству железа. На заводе в Баюйцюане удалось реализовать производственный цикл с использованием исключительно возобновляемой энергии и "зеленого" водорода.

электроэнергия цены ЕС металурги металлургия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации