Пересечение границы Украины — почему путешественники могут потерять большие деньги

Многие украинцы, готовясь к выезду в Евросоюз, планируют купить за границей подарки — себе и близким людям. Однако чрезмерный шопинг может привести к непредсказуемым тратам прямо в пункте пропуска — по дороге домой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую ошибку не стоит допускать украинцам за рубежом.

Ввоз подарков в Украину

Находясь за границей, не стоит покупать много подарков, поскольку на таможне придется заплатить налоги при условии превышения установленного лимита стоимости. Действительно, в пункте пропуска путешественников заставят задекларировать новые вещи и покрыть таможенные платежи.

Это правило не распространяется на предметы личного пользования, в частности гаджеты, одежду, косметику, средства гигиены, инструменты и тому подобное. Однако важный нюанс: количество этих вещей не должно указывать на потенциальную коммерцию, иначе ситуация может обернуться проблемой.

Согласно информации на официальном сайте Государственной таможенной службы, декларирование и уплата налогов — это обязательные шаги при определенном условии. Речь идет о суммах, которые украинцы заплатили за подарки в Европе.

"Если кроме личных вещей Вы перемещаете приобретенные за рубежом подарки или сувениры, то без налогообложения одно лицо может ввезти в Украину товары, общая фактурная стоимость которых не превышает 500 евро", — констатировали специалисты.

Таким образом, чтобы избежать финансовых затрат на украинской границе, необходимо покупать недорогие вещи. Мобильный телефон в упаковке (например, последнюю модель iPhone) декларировать придется без исключений. А если пытаться пронести товары вне таможенного контроля — даже неосознанно — то штрафы будут серьезными.

Как избежать штрафов на границе

В случае приобретения в ЕС дорогих подарков надо смириться с ситуацией и осуществить декларирование. Следует проходить по "красному коридору", иначе сотрудники пункта пропуска будут иметь основание обвинить вас в уклонении от закона.

Даже если человек не знал, что перевозит товар, который подлежит уплате налога, ему придется согласиться на штраф. Ответственность за уклонение, согласно статье 471 Таможенного кодекса, составляет 30% от стоимости приобретенных подарков.

Как вариант — украинцам советуют заранее избавляться от брендовой упаковки (коробок от смартфонов, пакетов от одежды и т.д.). Однако такой превентивный шаг не всегда спасает от бдительного глаза таможенников, ведь они сталкиваются с транспортировкой товаров, купленных в ЕС, почти ежедневно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, не все украинцы знают, что подарки нужно облагать налогом, если их стоимость превышает установленный лимит — 2 000 грн в 2025 году (25% от минимальной заработной платы).

Также мы писали, что стоит знать украинцам о путешествиях в ЕС по безвизовому режиму. Путешественников могут оштрафовать и депортировать за нарушение правила пребывания — 90 дней в течение 180-дневного периода.