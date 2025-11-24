Працевлаштування в Польщі у 2026 році — що може змінитись для українців

Працівниця складу. Фото: Pexels

2025 рік став переломним для системи працевлаштування іноземців у Польщі. Країна запровадила наймасштабніші за останні десять років зміни, які одночасно прискорили цифровізацію та посилили захист трудових мігрантів. Водночас бізнес отримав більше бюрократичних обов’язків.

Про те, як зміняться умови працевлаштування українців в Польщі у 2026 році, розповіли на порталі "inPoland".

Реклама

Читайте також:

Як змінились умови працевлаштування іноземців в Польщі

Головною новацією стала повна цифровізація процедур. Відтепер усі документи необхідно подавати онлайн, а оновлені вимоги до звітності дають державним органам ширші можливості контролювати трудову міграцію. Для працівників нові правила також стали кроком уперед. Роботодавці зобов’язані:

укладати письмові договори;

інформувати працівників про право вступати до профспілок;

забезпечувати перекладом договори про працевлаштування зрозумілою мовою для іноземців.

Це має зменшити ризики порушення прав і підвищити обізнаність мігрантів. Однак для компаній нововведення означають додаткове навантаження.

Бізнесу тепер потрібно регулярно повідомляти про початок і завершення співпраці з працівниками, зберігати більше документів та перекладів і постійно контролювати чинність дозволів на перебування. Найважче ці вимоги даються малому та середньому бізнесу — насамперед у торгівлі, логістиці та сфері послуг.

До чого готуватись у 2026 році

Експерти попереджають, що 2026 рік може стати ще складнішим. Поєднання нових правил, жорсткіших процедур легалізації та невизначеності щодо подальшої дії спецзакону для українців створює ризики для стабільності компаній.

Влада досі не повідомила, чи буде продовжено тимчасовий захист та як застосовуватиметься європейське законодавство у разі раптового завершення спецрежиму.

Черги на оформлення карт побиту у воєводських управліннях залишаються критично довгими — очікування триває місяцями, а інколи навіть роками. Аналітики попереджають, що через зміну правил Польща може втратити близько 7% робочої сили.

Водночас експерти позитивно оцінюють систему повідомлень про доручення роботи, запроваджену у 2022 році. Вона дозволила роботодавцям швидко наймати громадян України без зайвих формальностей і стала одним з ключових антикризових інструментів на ринку праці.

Раніше ми писали, що уже з наступного року іноземці зможуть подавати заявки на польську посвідку на проживання виключно онлайн — через нову систему Moduł Obsługi Spraw (MOS). Закон очікує підпису президента.

Також ми розповідали, що багато українців мають шанс отримати громадянство Польщі, але лише за наявності визначених підстав. Якщо обов’язкові вимоги не виконані, розраховувати на другий паспорт не варто.